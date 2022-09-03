هاني الناظر يشيد بملف «الوطن» عن «فوضى الولادة القيصرية»: في منتهى الأهمية

أشاد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، بملف «الوطن» المنشور في عدد اليوم، بعنوان «فوضى الولادة القيصرية»، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب «الناظر»: «‎ملف الولادة القيصرية من الملفات المهمة عندنا في مصر، والحقيقة جريدة الوطن نشرت اليوم في عددها ملفا غاية في الأهمية ناقش جميع الأطراف المعنية بقضية الولادة القيصرية ومعدلاتها المرتفعة ومصر من الدول الأولي في إجراء هذا النوع من الولادة، وأدعو شخصيا كطبيب وسائل الإعلام المختلفة لمناقشة هذه القضية المهمة وتوعية السيدات والمقبلات على الزواج على أهمية الولادة الطبيعية لها وللجنين كما ينصح بذلك دائما زملائي أساتذة النساء والتوليد».

الولادة القيصرية قضية تهم كل بيت مصري

ونشرت جريدة «الوطن» اليوم في نسختها الورقية ملفًا موسعًا عن فوضى الولادة القيصرية غير الضرورية، باعتبارها قضية تهم كل بيت في مصر، وناقشت كل محاور القضية مع جهات الدولة المعنية وأبرزها وزارة الصحة.

ونشرت «الوطن» تصريحات خاصة من وزير الصحة بشأن مبادرة الوزارة لدعم الولادة القيصرية المنتظر إطلاقها قريبًا، واستطلعت الجريدة آراء استشاريين وخبراء وبرلمانيين ومسؤولين سابقين حول اقتراحاتهم لتقليل معدلات الولادة القيصرية في مصر وخلق جيل صحي خالٍ من الأمراض.

وزارة الصحة تشيد بملف فوضى الولادة القيصرية

وأشادت وزارة الصحة والسكان بملف «الوطن» المنشور في عدد اليوم، بعنوان «فوضى الولادة القيصرية»، حيث وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الشكر لـ«الوطن» لاهتمامها بقضية الولادة القيصرية غير الضرورية وأهمية التوعية بمخاطرها، حيث أكد أن قضية الولادة القيصرية التي طرحتها الجريدة على الرأي العام في غاية الأهمية.

وشدد متحدث وزارة الصحة على ضرورة التطرق إليها في كل وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بمخاطرها، خاصة بعد ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.