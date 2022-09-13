وفاة المخرج الفرنسي جان لوك جودار عن عمر 91 عاما

توفى المخرج الفرنسي الكبير جان لوك جودار، عن عمر ناهز 91 عامًا، بعد رحلة عطاء فنية كبيرة، إذ أعلنت مواقع وصحف فرنسية خبر الرحيل، واصفة إياه بأنه الأب الروحي لنواة بناء موجة السينما الجديدة في فترة الستينيات.

جان لوك جودار كاسر قواعد السينما

عرف عن المخرج الفرنسي الراحل، بأنه من أبرز المخرجين الذين كسروا قواعد السرد السينمائي، بعكس المتعارف عليه في أفلام هوليوود، أو السينما الفرنسية في هذه الفترة.

ولد جان لوك جودار، في باريس، يوم 3 ديسمبر 1930، لعائلة ثرية، ترتيبه الثاني بين أشقاءه الأربعة، والده كان طبيبًا فرنسيًا يمتلك عيادة خاصة، وكانت والدته من عائلة مرموقة من المصرفيين السويسريين.

يسري نصر الله: علمنا الحرية في الأفلام

نعى المخرج يسري نصرالله، رحيل المخرج جان لوك جودار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرًا عن حزنه لوفاته، إذ كتب: «الرجل الذي علمني أنه يمكنك أن تكون حرًا مع الأفلام وفي الأفلام، كان حارسًا رائعًا للسينما» متابعا: «أشعر بالحزن الشديد، علمني أنه من الممكن أن تكون حرًا في السينما وبها، كان بمثابة حارسها».