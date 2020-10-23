فنان فرنسي عن عمر الشريف: "كان أكثر من ممثل.. أتمنى لقاءه قريبا"

استهل الممثل وكاتب السيناريو الفرنسي، سعيد التغماوي، كلمته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بتحية المشاركين باللغة العربية وقال: "السلام عليكم"، ثم استكمل باللغة الإنجليزية.

وتابع "التغماوي"، في كلمة له أثناء تكريمه في مهرجان الجونة، وحصوله على جائزة الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، اليوم الجمعة، أنه ولد في باريس، وعندما أصبح ممثلا لم يكن الكثيرين يهتمون بذلك، وحصل على أدوار غير جيدة، ووالدته ووالده يعشقان عمر الشريف، وجورج كلوني، ويشاهدان الأفلام المصرية، مثل أفلام فريد الأطرش، لافتا إلى أن عمر الشريف كان أكبر من أن يكون ممثلا، وكان أملا، ورائعا.

وتابع الكاتب والممثل الفرنسي: "كنت في افتتان وإعجاب بهذا الشخص لأسباب كثيرة، وكان يجلب لي الأمل في حياتي وفي السينما، وكان شخصية عظيمة للشعوب العربية، ولم أتوقع لقائه يوما، وكان حلما من الصعب تحقيقه، ولكن الحياة أرادت شيئا آخر، حيث كتبت نصا، وجاءت اللحظة يوما ما، وعملت في فيلم معه، وأصبحنا أًصدقاء منذ هذه اللحظة، وأنا مدين له".

وأوضح: عمر الشريف شخصية رائعة، وأنا أشعر بمشاعر مختلطة وأنا أحصل على هذه الجائزة من بلده مصر، مضيفا: "عمر سأراك قريبا".