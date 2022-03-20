الفرنسي لادج لي: فخور برئاسة لجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية السينمائي

نظم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ماستر كلاس للمخرج الفرنسي لادج لي رئيس لجنة تحكيم الدولية، اليوم على المسرح الكبير في قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن فعاليات الدورة 23 من المهرجان برئاسة المخرج سعد هنداوي، وعبر «لي» عن سعادته بالوجود في المهرجان قائلًا: «أشعر بالفخر لرئاستي لجنة تحكيم مهرجان بعراقة مهرجان الإسماعيلية».

وخلال الـ«ماستر كلاس» تحدث المخرج الفرنسي عن تجربته السينمائية التي بدأت في 2017، قائلًا: «كنت أهوى التصوير وكان معي كاميرا صغيرة، أطوف بها الشوارع وخاصة الأحياء الفقيرة لتصوير معاناة مواطنيها، وبسبب صعوبة التمويل كانت البداية بفيلم قصير، ولم أكن أتوقع نجاحه بهذا الشكل، وهو ما كان سببًا لأن يتحول لفيلم روائي طويل بعد ذلك».

لادج لي: فيلم Les Misérables مستوحى من معاناتي في الحي الذي عشت فيه

أشار لادج لي أنَّ فيلم Les Misérables الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2019، كان فيلمًا روائيًا قصيرًا في البداية قبل أن يحوله إلى فيلم روائي طويل يحقق نجاح كبير، وروى المخرج الفرنسي أن مستوحي من حياته بالحي الفقير الذي كان يعيش فيه علي مدار 40 عامًا، وهو ما جعله يهتم بتناول معاناة الفقراء في الأحياء المعدومة.

لادج لي: كتابة الفيلم استغرقت 10 سنوات

ووجه المخرج الفرنسي لادج لي رسالة إلى مخرجين الأفلام الشباب يحثهم فيها على القتال من أجل تحقيق أهدافهم، مختتمًا رسالته بأن فيلمه استغرق كتابته 10 سنوات، وفي لحظة بعد سنوات من البحث عن مصدر تمويل عثر على منتج أمن بالفكرة لتخرج إلى النور، مشيرًا إلى أنَّه أسس مدرسة لتعليم الطلاب إعداد أفلام تسجيلية قصيرة، وبعد فترة يتم اختيار أفضل المشاريع وتطويرها إلى فيلم طويل.