مدبولي يشيد بأداء «أوبو»: السوق المصري سيكون بوابة الشركة لأفريقيا والعرب

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بوفد شركة أوبو الصينية، وأشاد بأداء الشركة التي تأتي بين الأهم عالميا في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة عالميا، مؤكدا أنّه سيقدّم جميع صور الدعم المطلوبة للتعاون بين أوبو، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، حيث يمكن للشركة الاستفادة من السوق المصري كمحور إقليمي للتصنيع، يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، بوفد شركة أبو OPPO الصينية، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وبيلي چا، نائب رئيس شركة «أوبو» للمبيعات والخدمات الخارجية، ونوح ما، مدير عام شركة «أوبو» مصر، وإيثان تشو، رئيس شركة «أوبو» الصينية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولورا تشو، رئيس الشئون العامة في شركة «أوبو».

مدبولي: تعزيز الاستثمارات لتعميق التصنيع المحلي في التكنولوجيا

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان، تقديره للتعاون القائم بين الشركة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تعزيز استثمارات الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة عبر تعميق التصنيع المحلي في مجال التكنولوجيا.

من جانبها، قالت لورا تشو، رئيس الشؤون العامة في شركة «أوبو»، إنّ الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة مبدئية تبلغ نحو 20 مليون دولار، مع إمكانية التوسع في قيم الاستثمارات وفقا لظروف السوق المستقبلية.

وأضافت رئيس الشؤون العامة في «أوبو»، أنّ الشركة تخطط لإقامة مصنع جديد في إحدى المدن الصناعية بمصر بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنويا، ما يوفر نحو 900 فرصة عمل خلال 3 لـ5 سنوات.

مسؤول بـ«أوبو»: ملتزمون تجاه السوق المصرية بتوسيع استثماراتنا في مصر

من جانبه، أكد بيلي چا، نائب الرئيس للمبيعات والخدمات الخارجية بشركة «أوبو»، أنّ قرار الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، يعكس التزامها تجاه السوق المصرية، لينضم المصنع الذي سيتم إنشاؤه في مصر إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم.

وتابع چا، أنّ مسؤولي شركة «أوبو» الصينية بدأوا قبل عامين التفكير بجدية ودراسة السوق المصرية، وبالفعل وضعنا خطة لإقامة مصنع لنا هنا في مصر، مضيفا أنّ الشركة ستنشئ مركزا للأبحاث والتطوير على أعلى مستوى لتحقيق أقصى استفادة فنية من المشروع، وتنمية مهارات العاملين من خلال توفير فرص تدريب ترتقي بمستويات التصنيع وفقا للمعايير العالمية.

وتطرق إلى عرض جهود الشركة خلال فترة جائحة كورونا، في إطار دور الشركة ومسؤوليتها المجتمعية تجاه الأسواق التي تعمل بها.

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ المشروع سيبدأ في القريب العاجل، حتى يبدأ الإنتاج خلال العام المقبل، مضيفا أنّ شركة «أوبو» يعمل بها حاليا نحو 6 آلاف مصري، مشيرا إلى أنّه بالنسبة للأسواق المحتملة للتصدير، فإنّه يتم دراسة عدد من الأسواق المجاورة مثل الأسواق الأفريقية والعربية.