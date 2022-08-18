وزارة الاتصالات تعلن إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم إطلاق خدمات «التوقيع والختم الإلكتروني»، بالتعاون بين شركتي «أورنچ مصر وإيجيبت تراست»، تفعيلا للاتفاقية الموقعة بينهما والتي تستهدف تسهيل نشر تعاقد الشركات والأفراد على خدمات التوقيع الإلكتروني من خلال منافذ بيع وفروع شركة «أورنچ».

تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وتسريع وتيرة تنفيذها، ونشر تطبيقاتها على كافة القطاعات والمجالات.

ويعد التوقيع الإلكتروني هو البديل القانوني للتوقيع اليدوي ويتم استخدامه في التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فهو المكافئ الحديث لختم الشركة ويمثل توقيعًا إلكترونيًا يمكّن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمستندات.

قفزة في مسيرة بناء مصر الرقمية

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الحدث يمثل قفزة في مسيرة بناء مصر الرقمية التي يتم خلالها توفير حزم كبيرة من الخدمات للمواطنين بالارتكاز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم حتى الآن إطلاق 150 خدمة على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع القطاعات المقدمة لهذه الخدمات، موضحا أن إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني يأتي في إطار الجيل الثاني من الخدمات المقدمة على المنصة والتي ترتكز على هذه التقنية وبالتالي يمكن التحقق من هوية المواطن وإتاحة الخدمات له دون أن يتطلب ذلك حضوره لمقر تقديم الخدمة.

التعديل التشريعي للقانون الصادر في 2004

وأوضح «طلعت»، أنه تم البدء في إعداد استراتيجية تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني من خلال التعديل التشريعي للقانون الصادر في 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ثم تم البدء في تطبيقات التوقيع الإلكتروني بدءا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكتروني للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتعلق بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما يتم حاليا الإعداد لمنظومة الإيصال الإلكتروني مشيرا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكتروني.

إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية

وأضاف أن المرحلة الثالثة تتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مشيدا بالتعاون الوثيق بين شركات مقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني وشركات الاتصالات لتحقيق ذلك، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي المجتمعي حول استخدامات تقنية التوقيع الإلكتروني خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات التي تعتمد عليها.

سعداء بالتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني

وقال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»: «سعداء بالتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني ونشرها على مستوى الجمهورية لتيسير الحصول على هذه الخدمة الهامة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بضخ استثمارات تقدر بنحو 55 مليون جنيه في آخر 3 سنوات لتطوير وتحديث نظم التشغيل بالسلطة العليا للتصديق الإلكتروني وتطوير قدرات العنصر البشرى القائم على هذه المنظومة، موضحا أن الهيئة خصصت أيضا نحو 75 مليون جنيه بهدف إنشاء موقع تبادلي للسلطة الجذرية العليا للتوقيع الإلكتروني بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوقيع الإلكتروني وسرعة استجابة المنظومة وزيادة سرعة معدل الرد على طلبات التحقق اللحظي من صحة شهادات التوقيع الإلكتروني.

التوقيع الإلكتروني من أهم محفزات تسريع التحول الرقمي

كما عبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر عن سعادته بإطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني بالشراكة مع شركة إيجيبت تراست بعد ما تم التوقيع مسبقاً لنشر استخدامات التوقيع والختم الإلكتروني على نطاق واسع لتشمل جميع المعاملات الإلكترونية حيث يعد التوقيع الإلكتروني من أهم محفزات تسريع التحول الرقمي في مصر.

نشر خدمات التوقيع الإلكتروني

وأثناء مراسم إطلاق الخدمة، تم إعلان المرحلة الأولى للتشغيل والتي ستبدأ بفرعي أورنچ بشارع عباس العقاد بمدينة نصر وميدان المساحة بالدقي وأن الفرعين على أتم الاستعداد حاليا لاستقبال المواطنين والممولين والشركات لإتمام إجراءات استخراج شهادات التوقيع والختم الإلكتروني، ثم تشغيل الخدمة في باقي الفروع بمحافظة الاسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وأسيوط كمرحلة ثانية ثم تتوالى عملية التشغيل المرحلية لتشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.