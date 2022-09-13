مدبولي يجتمع بممثلي 9 شركات: توفر 35 ألف فرصة عمل باستثمارات بمليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة المشروعات الاستثمارية المهمة، التي جرى توقيع مذكرات تفاهم بشأنها في عدة قطاعات، موضحا في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المشروعات تضم استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى مليار دولار، كما توفر 35 ألف فرصة عمل.

مدبولي: الحكومة ستستجيب لأي معوقات قد تواجه المستثمرين

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ الحكومة ستستجيب على الفور لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء التنفيذ، وذلك عقب اجتماعه مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومصرية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة تنفيذ المشروعات التي جرى توقيع مذكرات تفاهم بشأنها في قطاعات: «الأجهزة المنزلية الكهربائية، الأسمدة والكيماويات، كيماويات البناء، مكونات وضفائر السيارات، الملابس الجاهزة، تكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات».

وأوضح مدبولي، أنّه حريص على لقاء المستثمرين لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، قائلا: «أود أولا أن أعرب عن سعادتي لوجودي مع هذا الجمع من المستثمرين في مقر هيئة الاستثمار، وأرغب في أن تطلعونا على موقف المشروعات التي تعهدتم بتنفيذها في مصر والجداول الزمنية للتنفيذ».

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا، كانتا بمثابة درس مهم للغاية، وهو أنّ عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.

حضر الاجتماع، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الجندي، المدير العام لشركة «هاير مصر» الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، والدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إف سي» الإماراتية المتخصصة في إنتاج الأسمدة والكيماويات، وأوميت جونيل، مدير شركة «بيكو مصر» التركية للأجهزة المنزلية، وستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة «مابي» الإيطالية لكيماويات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حضر الاجتماع: أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة «سوميتومو مصر» اليابانية لضفائر السيارات، والسيد أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة «يازاكي يوروب ليميتد» اليابانية لصناعة مكونات السيارات، وإيهاب محيي، رئيس شركة «أليكس أباريلز» للملابس الجاهزة، والمهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة «چينكس» للأدوية.

رئيس الوزراء: الحكومة تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي، موجّها حديثه للمستثمرين: نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ مشروعاتكم.

من جانبه، قال المستشار محمد عبدالوهاب، إنّ الفترة الماضية شهدت متابعة مستمرة من الهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات بشكل فعلي، موضحا أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، كلّف بالتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، وأن تعرض عليه نتائج متابعة تنفيذ هذه المشروعات.

«هاير مصر»: حصلنا على خطاب تخصيص أرض لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات 130 مليون دولار

وخلال الاجتماع، قال أحمد الجندي، المدير العام لشركة «هاير مصر» الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، إنّ الشركة حصلت على خطاب تخصيص الأرض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 130 مليون دولار، لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها (غسالات – تكييفات – ثلاجات)، ومن المخطط تنفيذ المشروع على مرحلتين، على أن تبدأ الأولى في الإنتاج بداية من عام 2024 بتكلفة 85 مليون دولار.

وأوضح أنّ المشروع الذي وقع بشأنه مذكرة تفاهم الشهر الماضي، سيمول ذاتيا بالكامل من الشركة في صورة استثمار أجنبي مباشر، وسيوفر نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

«سي إف سي»: نستعد لإنشاء مجمع أعلاف بقنا باستثمارات 400 مليون دولار ضمن الشراكة التكاملية الصناعية

وأشار الدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إف سي» الإماراتية، إلى أنّه من المخطط خلال شهر فبراير المقبل البدء في أعمال المقاولات بمشروع الشركة الخاص بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمخصبات بمحافظة قنا.

وأضاف أنّ المشروع تم اختياره كأول مشروع تنطبق عليه شروط مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية» بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وإجمالي رأس مال مدفوع 100 مليون دولار.

وتابع أنّ المجمع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا بنظام المناطق الحرة الخاصة، لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية MCP & DCP باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية التي تقدمها شركة اودا «تيسين كروب الألمانية» على مساحة 370 ألف متر مربع بمنطقة «الهو» الصناعية بنجع حمادي.

وأكد أنّ المشروع يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في حدود 2600 فرصة عمل، وإجمالي طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن، مشيرا إلى أنّ المجمع سيتم بناؤه وفقا لمعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وسيلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير.

«بيكو»: تأسيس شركة جديدة لإقامة مصنع بالعاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار

وأشار أوميت جونيل، مدير شركة «بيكو مصر» للأجهزة المنزلية، وهى إحدى شركات مجموعة كوتش التركية العملاقة، إلى أنّ «بيكو» أسست شركة جديدة لها في مصر، لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بالعاشر من رمضان على مساحة 114 ألف متر مربع.

وأضاف: «ستعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 1.1 مليون وحدة من الثلاجات والأفران باستثمارات 100 مليون دولار، مع وجود خطة للتوسع لإدخال مزيد من المنتجات».

كما تستهدف الشركة تصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتحمل علامة «صنع في مصر»، مضيفا أنّ خطة المشروع تسير وفق جدول زمني محدد لبدء الإنتاج ومركز البحث والتطوير خلال عام واحد.

وأشار إلى أنّ الشركة تصدر منتجاتها حاليا من تركيا إلى دول العالم المختلفة، لكن بعد إقامة مصنعها في مصر سيكون معظم التصدير من مصر، مشيدا بالسوق المصرية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتميزها بانخفاض تكلفة العمل بها.

«مابي: افتتاح مصنع الكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان خلال الربع الثالث من 2023

من جانبه، قال ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة «مابي» الإيطالية لكيماويات البناء إن الشركة تقوم حالياً بأعمال الإنشاءات؛ لإقامة مصنع للكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان بمنطقة "زونا فرانكا " المطور الصناعي على مساحة 28 ألف متر مربع، ووفقاً للجدول الزمنى للشركة فمن المتوقع افتتاح المشروع خلال الربع الثالث من 2023 .

وأوضح ياناكون، أنّ الشركة ستنشئ المشروع على مرحلتين، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بنحو 20 مليون دولار، مؤكدا أنّ «مابي» تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر من أجل توسيع نطاق صادراتها من مصر إلى دول القارة الأفريقية والدول المجاورة.

وتابع: تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية (الموانئ، المطارات، الكباري والطرق) وكذا لعدد من المشروعات في مجال الإنشاءات، موجّها الشكر للحكومة المصرية ولهيئة الاستثمار على دعمها في الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع.

«سوميتومو مصر»: إنشاء أكبر مصنع للشركة في العالم بمصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات باستثمارات 100 مليون دولار قريبا

وكشف أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة «سوميتومو مصر» اليابانية لضفائر السيارات، عن أنّ الشركة ستبدأ بعد 3 أشهر في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لها على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة، على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في شهر يوليو الماضي باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، وتم الانتهاء بالكامل من الرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع.

وأوضح أنّ «سوميتومو مصر» ستبدأ التصدير من مصنعها الجديد قبل نهاية 2023، حيث سيتم تصدير 100% من الإنتاج للخارج، كما ستنشئ الشركة مستودع تخزين للمواد الخام يتم استخدامه كمركز توزيع لدول شمال ووسط أفريقيا.

وأضاف أنّه من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع نحو عام ويستهدف البدء في التشغيل بنهاية عام 2023، وسيوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل.

ولفت إلى أنّ الشركة نجحت من خلال التعاون المثمر مع الحكومة في إقامة عدة مصانع وتوفير 12 ألف فرصة عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، كما نجحت في التصدير لمعظم دول العالم في أوروبا وأمريكا وروسيا.

«يازاكي»: إنشاء مصنع أنظمة كهربائية للسيارات بالفيوم فور استلام الأرض.. ورئيس الوزراء يوجّه بعرض مذكرة للموافقة على التخصيص

من جانبه، قال أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة «يازاكي يوروب ليميتد» اليابانية لصناعة مكونات السيارات، إنّ الشركة ستبدأ فور استلامها الأرض في إنشاء مصنع لتصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم على مساحة 60 ألف متر مربع، بحجم استثمارات أولية تقدر بـ20 مليون يورو، ومن المخطط أن تبدأ العملية الإنتاجية للمشروع في ديسمبر 2024.

وأضاف أنّه من المتوقع توفير نحو 3000 فرصة عمل في محافظة الفيوم، إضافة إلى عدد كبير من فرص العمل غير المباشرة.

وفي غضون ذلك، طلب البديوي من رئيس الوزراء، المساعدة لتسريع عملية تخصيص الأرض المطلوبة لإقامة المصنع بالفيوم، وفي هذا الإطار وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بعرض مذكرة عاجلة بشأن تخصيص الأرض، حيث سيتم الموافقة عليها على الفور.

«أليكس أباريلز»: الاستحواذ على مصنعين للملابس الجاهزة في 2022.. وتطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية لإنتاج أكثر من 33 مليون قطعة ملابس

وخلال الاجتماع، قال إيهاب محيي، رئيس شركة «أليكس أباريلز» للملابس الجاهزة، إنّ الشركة استحوذت في 2022 على مصنعين للملابس الجاهزة، ويتم حالياً تطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية ‏ للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق 33 مليون قطعة ملابس سنوياً، وتوظيف 10 آلاف عامل.

وأشار إلى إقامة مصنع للنسيج والصباغة بطاقة إنتاجية 70 طن قماش يوميا وقوة عاملة 4000 عامل، فضلا عن إقامة مصنع ملابس، بمعايير الأبنية الخضراء، بطاقة إنتاجية متوقعة 12 مليون قطعة سنوياً وعمالة متوقعة 2500 عامل على أن يتم بداية الإنتاج خلال عام 2023.

«بنية»: الانتهاء من 90% من مصنع كابلات الألياف الضوئية ووصول 80% من المعدات

من جانبه، قال المهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة «بنية» المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنّه تم الانتهاء من نحو 90% من مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية، كما تم وصول 80% من معدات المصنع، ومتوقع بدء العمل في نوفمبر 2022.

وأوضح أنّ مصنع «بنية» للكابلات تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 750 مليون جنيه ويغطي 40% من الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أنّ المشروع يأتي في إطار التوجه نحو التوسع في إقامة مراكز البيانات.

«جينكس» تستعرض إقامة مصنع لإنتاج 115 مليون لقاح سنويا باستثمارات 150 مليون دولار

واستعرضت الدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة «چينكس»، مشروع إقامة مصنع في مصر للمستحضرات الحيوية واللقاحات على مساحة 33 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تقدر بنحو 150 مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.

وقالت دهبة، إنّ المشروع الذي ينفذه مجموعة مستثمرين من مصر والإمارات والسعودية، يستهدف توطين صناعة اللقاحات، خاصة أنّ مصر من أكبر البلدان المستهلكة للقاحات، وسيتم إقامة المصنع على مرحلتين.

وأشارت إلى أنّ الشركة تستهدف تغطية السوق المصرية والتصدير لأفريقيا والدول العربية، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية، كما سيتم إنشاء أكبر مركز بحث علمي بالسلالات المخصصة لأفريقيا، وسيعمل المشروع بالكامل باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأضافت: سيغطي المشروع جميع أنواع اللقاحات بطاقة 115 مليون جرعة في العام، من خلال العمل بوردية واحدة، ويمكن مضاعفة هذا الرقم مع العمل بنظام «ورديتين»، مطالبة رئيس الوزراء بدعم المشروع وتسهيل الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة للمشروع.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع للشركة مع هيئة الدواء لمناقشة المشروع، واختتم مدبولي الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع ممثلي الشركات قائلًا: «سأتابع معكم بصورة دورية موقف تنفيذ المشروعات للاطمئنان أن الظروف مهيأة لكم لتنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية»، معربا عن تطلعه لأن يشهد افتتاحات المراحل الأولى من هذه المشروعات في القريب العاجل.