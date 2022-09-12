كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأزهر الشريف لتعيين 16 ألف معلم

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة وتساؤلات عديدة عن مسابقة الأزهر الشريف، لاسيما بعد طلب الأزهر الاستعانة بخريجات رياض أطفال لتأدية الخدمة العامة داخل روضات الأزهر الشريف بمكافأة شهرية قدرها 700 جنيه.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مسابقة الأزهر الشريف 2022، من خلال الشروط والتخصصات المطلوبة للعمل بالمعاهد الأزهرية في جميع أنحاء الجمهورية.

شروط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الشروط للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين، وهي:

- ألا يزيد السن على 40 عاما وقت الإعلان.

- اجتياز جميع الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد، والأولوية في التعيين تذهب لأبناء المراكز المطلوب شغلها، وبعد ذلك باقي المراكز الأخرى على مستوى المحافظة.

- لا يحق للمتقدم طلب النقل إلا بعد مرور خمسة سنوات، بدءًا من تاريخ استلام العمل.

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر الشريف 2022

- وظيفة معلم مساعد قرآن كريم من خريجي جامعة الأزهر تخصص علوم شرعية وعلوم عربية.

- وظيفة معلم مساعد رياضيات من خريجي كليات التربية أو العلوم بجامعة الأزهر أو من خريجي الجامعات الأخرى تخصص مادة الرياضيات.

- وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية من خريجي كليات «الألسن والآداب والتربية واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية» تخصص لغة إنجليزية.

- وظيفة معلم مساعد رياض أطفال من الإناث من خريجات كليات رياض الأطفال، وكليات الدراسات الإنسانية، وكليات «التربية الطفولة».

- وظيفة معلم مساعد في الكيمياء والفيزياء، والأحياء، من خريجي كليات التربية، وتخصصات علم النفس.

- وظيفة معلم مساعد في الحاسب الآلي، من خريجي كليات التربية في تخصصات «حاسب آلي - تكنولوجيا التعليم - تكنولوجيا التعليم التربوي»، ويُعين أيضًا خريجي كليات العلوم، والهندسة شعبة حاسب آلي، وكليات الحاسبات ونظم المعلومات، وكذلك خريجي المؤهلات العليا الأخرى المتخصصة في الحاسب الآلي.

تعيين 16 ألف معلم بالأزهر

وفي وقت سابق، أوضح وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، أنه جار فحص طلب الأزهر بتعيين معلمين جُدد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول في يوليو الماضي.