دراسة أمريكية تكشف عن استخدام «إنزيم» في المخ لمنع فقدان الذاكرة

من أكثر الجوانب المزعجة التي تصاحب تدهور الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر، عدم القدرة على تذكر الوجه المصاحب لاسم الشخص الذي تحدثت معه قبل ساعات، وفي ظل عدم فهم الباحثين لسبب حدوث هذا الخلل الوظيفي، توصلت دراسة جديدة أجريت في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية، إلى بعض الأدلة الجديدة المهمة لتفسير تلك الظاهرة، ربما التغلب عليها، وجرى نشر الدراسة الجديدة في مجلة «إيدجنج سل»

الباحثون يحددون آلية جديدة بالخلايا العصبية تتسبب في نسيان الذكريات

بحسب موقع جامعة «ميريلاند» فإنه باستخدام فئران التجارب، حدد الباحثون آلية جديدة في الخلايا العصبية، تتسبب في نسيان الذكريات المرتبطة بهذه التفاعلات الاجتماعية مع تقدم العمر، وبالإضافة إلى ذلك، تمكنوا من عكس فقدان الذاكرة هذا في المعمل، وأفاد الباحثون، بأن النتائج التي توصلوا إليها، حددت هدفًا معينا في المخ يمكن استخدامه يومًا ما، لتطوير علاجات يمكن أن تمنع أو تعكس فقدان الذاكرة بسبب الشيخوخة المعتادة، إذ تختلف مشكلات الشيخوخة المرتبطة بالذاكرة عن تلك التي تسببها أمراض مثل الزهايمر أو الخرف، وفي تلك المرحلة العمرية، لا توجد أدوية يمكنها منع أو عكس التدهور المعرفي بسبب الشيخوخة.

تحديد دور إنزيم PDE11A في الذاكرة الاجتماعية

قالت رئيسة الدراسة ميشى كيلي، وهي أستاذ مشارك في علم التشريح والبيولوجيا العصبية: «إذا حضر شخص بالغ أكبر سنًا حفلا، فمن المرجح أن يتعرف بعد ذلك على أسماء أو وجوه الحاضرين الآخرين، لكنه قد يواجه صعوبة في تذكر الاسم الذي يتناسب مع أي وجه»، وتتطلب هذه الأنواع من الذكريات التي تربط أجزاء متعددة من المعلومات، في تفاعل شخصي، ما يسمى بالذكريات الترابطية الاجتماعية، إنزيمًا يُعرف باسم PDE11A في جزء من الدماغ، مسؤول عن الذاكرة التي تتضمن تجارب الحياة.

وفي العام الماضي، نشرت الدكتور كيلي بحثًا عن إنزيم PDE11A، يوضح أن الفئران المتشابهة وراثيًا من إنزيم PDE11 كانت أكثر عرضة للتفاعل الاجتماعب المرتبط بالذاكرة من تلك الفئران التي لديها نوع مختلف من PDE11A، في هذه الدراسة الجديدة، سعت الدكتورة كيلي وفريقها إلى تحديد دور ذلك الإنزيم في الذاكرة الترابطية الاجتماعية خلال فترة شيخوخة الدماغ وما إذا كان يمكن استخدام هذا الإنزيم لمنع فقدان الذاكرة.