إبرة مجهولة تقلق أوروبا.. فقدان الذاكرة وانتفاخ الجسد

حوادث غامضة تنتشر في ثلاث دول أوروبية عبر الوخز بإبرة مجهولة في الحانات وأماكن التجمعات، وهو الأمر الذي أثار الخوف والرعب بين السكان في تلك الدول، وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

تفاصيل الحقن الغامض

وحول تفاصيل تلك الحوادث الغامضة فإن الضحايا يفقدون النطق والذاكرة وتنتفخ أجسامهم، إذ أبلغ مئات الضحايا عن فقدان بالذاكرة وشعورهم بالإعياء الشديد، واتضح أنّ السبب إبرة مجهولة حقنوا بها دون علمهم أو موافقتهم أثناء تواجدهم في حانات ليلية، بالإضافة إلى التجمعات مثل المباريات والاحتفالات، وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد قالت: «إحدى الضحايا حقنت من قبل شخص غريب بإبرة مما جعلها غير قادرة على الكلام أو الحركة أثناء تواجدها في حانة ليلية في بريطانيا».

فتح تحقيق في الواقعة

السلطات في الدول التي أبلغت عن الحوادث تحقق في ملابسات الواقعة المتكررة وتحاول الوصول إلى مكونات الإبرة المجهولة، كما أرسلت تحذيرات للسكان للانتباه منها، وسط صعوبة في تتبع أصل الحوادث ودوافعها.

بلاغات للشرطة الفرنسية

وكانت الشرطة الفرنسية قد تلقت أكثر من 300 شكوى حقن نهاية مارس الماضي لكنها لم تقم بأي اعتقالات، وأعلنت السلطات أنها تكافح لمعرفة كيفية إثبات هذا النوع من الهجمات التي يصعب تتبعها.

مرض الحصان الحزين

وفي سياق آخر أصدرت السلطات الصحية في ألمانيا تحذيرًا مروعًا، حيث تم اكتشاف حالة جديدة من مرض نادر جدًا يعرف باسم مرض بورنا، يُعرف أيضًا باسم مرض الحصان الحزين، يأتي هذا المرض المميت من فيروس مرض بورنا (BDV) وهو متلازمة عصبية معدية تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار، وأعلنت السلطات المحلية في البلاد، إصابة شخص من منطقة مولدورف أم إن، وعلى الرغم من أن هذا المرض قاتل للغاية، إلا أنه نادر جدًا، ولم يُكتشف سابقًا إلا بعد بضع مرات من ظهوره في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، وفي مقاطعة بافاريا، تم الإبلاغ عن حالتين أخريين من الفيروس الذي أصاب البشر خلال السنوات الثلاث الماضية.