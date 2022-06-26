استشاري مناعة يوضح أسباب فقدان الذاكرة المفاجئ وطرق العلاج

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إن أسباب فقدان الذاكرة المفاجئ تتعلق بالتعرض إلى الحوادث وجلطات المخ المفاجئة التي تؤثر على الذاكرة، لافتًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العوامل النفسية تؤثر على مراكز الذاكرة وتعد من ضمن أسباب فقدانها.

وأكد «الحداد» أن هناك عوامل أخرى تسبب في الإصابة بفقدان الذاكرة المفاجئ مثل بعض العوامل المناعية ولهذا السبب يصاب أصحاب المناعية في بعض الأحيان بذلك الأمر ولكنها حالات نادرة للغاية.

أسباب فقدان الذاكرة المفاجئ

واستعرض استشاري المناعة والحساسية، أعراض فقدان الذاكرة المفاجئ، وتشمل، نسيان مناسبات مهمة من المقرر أن يكون الشخص في انتظارها، صعوبة تذكر المعلومات والمواقف التي مر بها الشخص، ويتسبب الإصابة بفقدان الذاكرة المفاجئ في شعور الشخص بالارتباك والتوتر والإحراج، خاصة في المواقف الاجتماعية التي تضم عددا كبيرا من الحضور.

أعراض فقدان الذاكرة

ونصح «الحداد» في حال ظهور هذه الأعراض لدى الفرد، بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لتقديم الرعاية الصحية المناسبة، لافتًا إلى أن علاج فقدان الذاكرة المفاجئ بجانب الأدوية الطبية، يتمثل في اتباع بعض العادات، مثل النوم لعدد ساعات كافية والحصول على قسط كافي من الراحة والبعد عن الأصوات العالية، الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة نصف ساعة على الأقل، اتباع العادات الغذائية الصحية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي وتنشيط الذاكرة وتناول الأسماك بصفة دائمة.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، ومتابعة كافة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى في حال ظهور أعراض فقدان الذاكرة، والإطلاع على المستجدات من خلال المصادر الرسمية لها.