ضبط أسلحة نارية ومخدرات في حملة أمنية بإمبابة

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة لضبط تجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام في إمبابة، وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 6 أسلحة نارية بحوزة 4 متهمين، و12 قضية مخدرات بلغت المضبوطات بها 300 جرام حشيش، و475 جراما من مخدر البودر، و300 جرام هيروين، وكيلو ونصف من مخدر الآيس.

ضبط أسلحة بيضاء بحوزة 10 متهمين

كما أسفرت الحملة التي قادها المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بإشراف العميد هاني شعرواي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، عن ضبط 10 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء، وتنفيذ 5 أحكام جنايات، و32 حكم مستأنف، و55 حكما جزئيا، و89 حكم غرامات، و6 مخالفات.

كما تمكنت الحملة التي أشرف عليها العقيد محمد ربيع مفتش مباحث شمال الجيزة، من تحرير 1392 مخالفة إشغال طريق، وضبط 3 متهمين هاربين من المراقبة.

وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بنتائج الحملة، وتولت نيابة إمبابة التحقيق.

عقوبة حيازة الأسلحة

وبشأن العقوبة القانونية للمتهمين، قال رامي عبد المنعم المحامي بالنقض والاستئناف العالي، إن عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه، والسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة، أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة الأسلحة المشخشنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه عند حيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.