القبض على صاحب ورشة لتصنيع أسلحة الخرطوش في أوسيم

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، من القبض على عامل يصنع أسلحة الخرطوش داخل ورشته في منطقة أوسيم، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى تصنيع عامل للأسلحة الخرطوش، وتصليحها داخل ورشته في أوسيم، حيث أخُطر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالواقعة، وجرى القبض على المتهم، وضبط بحوزته فرد خرطوش، و8 قطع ماسورة حديدية، وهيكل فرد خرطوش، بالإضافة إلى «صاروخ» وأدوات تستخدم في التصنيع.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

اعترف المتهم عقب القبض عليه بتصنيع الأسلحة النارية، واستخدامه الأدوات المضبوطة في التصنيع والإصلاح، فأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تصل إلى السجن المشدد

ومن جانبه، قال ياسر سيد المحامي بالنقض، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تصل إلى السجن المشدد وغرامة لا تزيد عن 15 ألف جنيه، في حال حيازة الأسلحة «المششخنة»، أما في حال حيازة أسلحة الرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه.