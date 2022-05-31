هاني الناظر: مصر لا يوجد بها جدري قرود ولا إنفلونزا طماطم

أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، أنّ مصر خالية من حالات الإصابة بمرض جدري القرود، وكذا من حالات الإصابة بإنفلونزا الطماطم.

وأضاف الناظر، عبر حسابه على «فيس بوك»: «من الآخر مصر لا يوجد بها جدري قرود ولا إنفلونزا طماطم، وأرجو أن تشغلوا أنفسكم بأشياء أخرى أهم وأكثر فائدة».

جدري القرود ينتقل عبر الأغشية المخاطية

وقال الدكتور هاني الناظر في تصريح هاتفي سابق لـ«الوطن» أن الإصابة بمرض جدري القرود يحدث عبر العلاقات غير السوية أو العلاقة الحميمة، قائلا إن الفيروس مثل فيروسات أخرى تنتقل عبر الأغشية المخاطية.

كانت منظمة الصحة العالمية، ذكرت أن الإصابة بمرض جدرى القرود ينتقل من شخص إلى الآخر عبر الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص تظهر عليه الأعراض، وهذا يشمل اللمس والتعامل وجهًا لوجه، وكذلك أثناء الاتصال الوثيق من الجلد إلى الجلد، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص تظهر عليه الأعراض الخاصة بمرض جدري القرود.

إنفونزا الطماطم

فيما قالت منظمة الصحة العالمية عن إنفلونزا الطماطم، HFMD إنه فيروس معد لكنه ليس قاتلا، ويظهر يظهر على جلد الأطفال كبثور الطماطم ويحول لون الجلد إلى اللون الأحمر، ويمكن لهذا الفيروس أن ينتشر بسهولة باعتباره فيروس معدي، لذلك نصح عدد كبير من الأطباء بضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية في حال وجود إصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم في المنزل.

ويصيب إنفلونزا الطماطم الأطفال في الغالب، ويندر إصابة الكبار بها، وتحدث العدوى عن طريق سوائل الجهاز التنفسي، وخاصة التي تخرج من خلال العطس والكحة، أو التلوث بغائط طفل مصاب.

وتنشط العدوى مع قلة النظافة، ومن أبرز أعرض الإصابة بالمرض ارتفاع في درجة الحرارة، آلام في البطن، إسهال وجفاف.