فوائض الإنتاج تخفض أسعار الطماطم لـ2.5 جنيه للكيلو.. والإقبال محدود على البامية

قادت فوائض محصول الطماطم الأسعار في السوق المحلية إلى الهبوط إلى مستوى 2.5 جنيه للكيلو، في وقتٍ قال فيه تجار الغرف التجارية لـ«الوطن» إنَّ أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلية مستقرة، وسط طلب محلي قوي من المواطنين وإقبال على الاستهلاك، خاصةً مع انخفاض سعر أغلب المنتجات الزراعية مقارنة بالعام الماضي.

«النجيب»: أسعار الخضروات في مصر مستقرة والمعروض أكثر من الطلب

يقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إنَّ الفلاح هو الوحيد المعني بالمكسب أو الخسارة وذلك عند زيادة أو نقص إنتاجية الفدان أو ارتفاع التكاليف.

وأضاف «النجيب» في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، أنَّ المكسب يتحقق للفلاح عند ارتفاع أسعار المنتج من الخضر أو الفاكهة أو زيادة الطلب بالنسبة للمعروض، فيما يُمنى بالخسارة في حالة زاد المعروض عن الطلب أو انخفضت الأسعار رغم ارتفاع التكلفة.

وأكّد استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلية، وسط طلب محلي قوي من المواطنين وإقبال على الاستهلاك، خاصةً مع انخفاض سعر أغلب المنتجات الزراعية مقارنة بالعام الماضي.

«الفيومي»: أسعار الخضروات تراجعت عن العام الماضي بسبب زيادة إنتاجية الفدان

أما محسن الفيومي، عضو مجلس أمناء سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، فيقول إنَّ أسعار الخضر بالسوق المحلية مستقرة، وجميع الأنواع والأصناف معروضة بوفرة، ولا يوجد أي نقص لأي نوع.

وأضاف «الفيومي» في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، أنَّ سعر الخضر في مصر هذا العام شهد انخفاضاً على أساس سنوي نتيجة ارتفاع إنتاجية الفدان والمزارع وتحقيق فائض عن احتياجات السوق المحلية، ليرتفع جانب العرض عن الطلب.

كما كشف أنَّ سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات، مؤكّداً وفرتها طوال العام، فيما أنَّ «البامية» لا تعد من السلع الأساسية وترتبط بموسم محدد «الإقبال على استهلاكها ليس بنفس الكثافة».

أوضح «الفيومي»، أنَّ البشاير أو بداية الموسم لأي صنف من الخضروات يتسم بارتفاعات طفيفة بالأسعار، إذ تكون الإنتاجية محدودة مقارنة بتكاليف النقل والعمالة، أي كمية الإنتاج لا تغطي النفقات، ما يضطر المنتجين لرفع الأسعار.

وتابع: «تكلفة الفدان الزراعي موزعة على عدة عناصر من تقاوي، وتسميد، وعمالة، وشتلات، وغيره من العوامل التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة الأجور وأسعار الأسمدة عالمياً، فمثلاً إنتاج كيلو من الطماطم يكلف المزارع 4 جنيهات في حين أنَّ الأسعار السائدة بالسوق المحلية جنيهان ونصف».

كانت مصر قد سجلت العام الماضي 5.6 مليون طن صادرات زراعية لأول مرة في تاريخ القطاع، في حين تنتج 30 مليوناً بشكل إجمالي، يتمّ توجيهها إلى السوقين المحلية والعالمية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإنَّ ارتفاع صادرات مصر الزراعية للعام 2021، جاء بفضل جهود الدولة المبذولة لدعم التصدير وفتح أسواق جديدة وتطوير المعامل ومنظومة الحجر الزراعي.

وبحسب تصريحات السيد القصير وزير الزراعة، فإنَّ الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق المواصفات والمعايير العالمية القياسية ساهمت في زيادة حصة مصر من تصدير الحاصلات الزراعية.