محمد إسماعيل عبد الحافظ في ذكرى والده: «أتمنى أكون ربع أبويا»

احتفل برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني، والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عزالدين، على قناة CBC، بذكرى رحيل المخرج إسماعيل عبدالحافظ، التي تصادف اليوم.

خلال البرنامج، كشف الفنان محمد عبدالحافظ نجل المخرج الراحل، في مداخلة هاتفية، تفاصيل العديد من حياته الشخصية وكواليس أعماله الفنية، وقال: «أنا بقول دايمًا أني مربوط بذيل جلبية أبويا، كنت بكون معاه أكتر من مساعدينه حتى لو مكنتش معاه في العمل اللي بيعمله لازم أكون جنبه».

السر في إسماعيل عبدالحافظ بساطته مع الجميع

تابع: «السر في إسماعيل عبدالحافظ هو بساطته مع الجميع والحميمية التي كان يضعها مع كل أعضاء فريق العمل وأن الكل زي بعضه».

كشف كواليس أحد الدروس التي تعملها من والده الراحل، وقال: «عمري ما أنسي موقفه في كواليس مسلسل أهالينا لما مكنتش مذاكر الدور كويس اللي هقدمه في المشهد وازاي اتكلم معايا ساعتها عرفت يعني ايه لازم أدخل التصوير مذاكر جدًا».

أتمنى في ذكرى وفاته أكون ربع أبويا

ختم محمد إسماعيل عبدالحافظ مداخلته قائلًا: «أتمنى في ذكرى وفاته، أن أكون ربع أبويا سواء في المبادئ أو القيم أو الأخلاق».

شاركت منى عبدالغني ذكريات التصوير مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ، وقالت: «في أي تصوير كان بيتطلب السفر كان بيطلب من الإنتاج أن كل فريق العمل يكون في فندق واحد، مفيش حاجة اسمها فندق غالي أو فندق رخيص، الكل زي بعضه».

يذكر أن «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.