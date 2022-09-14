القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل تشاد في دوري أبطال إفريقيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، المباراة المرتقبة بين الزمالك ونظيره بطل التشاد، فريق إليكت سبورت، والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري بالكاميرون، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نقلها من تشاد لعدم جاهزية ملعبها، في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي إطار متابعة بوابة «الوطن» المستمرة لكل الأخبار والموضوعات الرياضية، نرصد من خلال التقرير التالي، التفاصيل الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الزمالك وبطل التشاد في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة للمباراة على الهواء مباشرة، يوم الأحد المقبل، إذ ستذاع على قناة أون تايم سبورتس.

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي المصري نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

على القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

وكان نادي الزمالك قد خسر أمام فريق الهلال السعودي، في كأس سوبر لوسيل، بضربات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين 1-1.