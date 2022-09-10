بيقولوا.. سر غياب المدير الفني الجديد للأهلي وإعجاز الزمالك لن يتكرر

بيقولوا، خدمة إخبارية يقدمها «الوطن»، لقرائه؛ لتسليط الضوء على أبرز تصريحات نجوم الرياضة، وآخر المستجدات في سوق الانتقالات والملفات المختلفة، سواء المسابقات المحلية أو البطولات القارية، والمنتخبات الوطنية.

البداية من السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي الجديد، الذي غاب عن عالم التدريب خلال آخر عامين، وذلك بسبب أزمة صحية له، وذلك قبل عودته مرة أخرى لعالم الساحرة المستديرة من بوابة القلعة الحمراء.

مزيد من التفاصيل اضغط هنـــا.