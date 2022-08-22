الصحة: تدريب أكثر من 43 ألفا من أعضاء المهن الطبية في مختلف التخصصات

أعلنت وزارة الصحة والسكان تدريب 43 ألفا و486 من أعضاء المهن الطبية، من خلال 1926 دورة تدريبية بمختلف التخصصات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

489 برنامجا تدريبيا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أنّه جرى تنفيذ 489 برنامجا تدريبيا لـ11 ألفا و422 من الكوادر الطبية، تضمن تدريب 2577 من الأطقم الطبية في تخصصات: «الرعاية المركزة، الأطفال، الحديث في أمراض القلب، الاختبارات المعملية في التشخيص والمتابعة للإصابة بفيروس كورونا، مكافحة العدوى، سونار النسا، رسم القلب، إنعاش القلب الأساسي، الميكروبيولوجيا الطبية، الاستخدام الاكلينيكي الصحيح للدم ومشتقاته، المهارات المتوسطة لأمراض الروماتيزم، علاج تأخر الإنجاب، التأهيل العصبي الإكلينيكي لمتلازمة ما بعد كورونا، التحكم الحركي والعصبي، التغيرات الحديثة في تأهيل مرضى السكتة الدماغية، الدرن وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، المهارات الأساسية في طب الأسنان، الصيدلة الأكلينكية، الأمصال والطعوم، التمريض، الجودة، والجلدية» بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأضاف عبدالغفار، أنّه جرى تدريب 6651 من خلال 313 دورة بمحافظات «البحيرة، سوهاج، الشرقية، القاهرة، دمياط، بني سويف، السويس، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، المنوفية، جنوب سيناء، الغربية، الفيوم، القليوبية، الجيزة، المنيا، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، الدقهلية، والإسماعيلية»، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات، وتلبية للاحتياجات التدريبية بكل محافظة.

مجالات التدريب

وأوضح أنّ التدريب شمل «مجال الخدمة الاجتماعية، مجال التدريب الشامل للبحوث الصحية، أعمال بنوك الدم، الإدارة والقيادة، مكافحة العدوى، الجودة، التخدير، بنوك الدم، أعمال برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ترشيد وإدارة استخدام مضادات الميكروبات، أساسيات الحاسب الآلي، أمن تكنولوجيا المعلومات، تشغيل اجهزة تفتيت الحصوات البولية، التعامل مع النفايات الطبية الخطرة، إدارة لمستلزمات الطبية في ظل جائحة كورونا، مكافحة ناقلات الأمراض، أساسيات التثقيف الصحي، صيانة الأجهزة الطبية، أشعة تشخيصية، إدارة المخاطر، الأمراض الجلدية، التوحد في الأطفا، استخدام مركز المعلومات الدوائية، اليقظة الدوائية، الصحة المدرسية، الأبحاث الإكلينيكية، أمراض العيون، الجهاز الهضمي، دورات الرضاعة الطبيعية، الموارد البشرية، السلامة والصحة المهنية، التخطيط الاستراتيجي والأزمات، سجلات طب الأسرة والتغذية العلاجية، والتطعيمات وصحة البيئة».

وقالت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، إنّه جرى ترشيح 1915 من الأطباء، والصيادلة، والتمريض لحضور المؤتمرات العلمية، لاطلاعهم على التطورات العلمية في مختلف التخصصات الصحية، إضافة إلى ترشيح 68 متدربا لحضور دورات الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والكوارث، وذلك بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

وأشارت حلمي، إلى تدريب 29 ألفا و724 من خلال تنفيذ 1437 برنامجا تدريبيا، لقطاعات: «الرعاية الأساسية والتمريض، الطب العلاجي، الطب الوقائي»، وذلك وفقا للاحتياجات التدريبية التي يحددها كل قطاع.

ترشيح 2340 من العاملين بـ«الصحة» لمنح دراسية في الداخل والخارج

من جانبها، لفتت الدكتورة هالة المشد، مدير الإدارة العامة لمتابعة و تقييم التدريب، إلى ترشيح 2340 من العاملين بوزارة الصحة والسكان، لمنح دراسية بالداخل والخارج لدراسة الماجستير ودورات تدريبية ، لتنمية المهارات والقدرات المعرفية والمهنية لهم، وذلك بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي والتعليم العالي والخارجية وقطاع الأعمال.

ولفتت إلى أنّه يتم نشر الإعلان عن المنح الدراسية والدورات التدريبية بالخارج والداخل علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان www.mohp.gov.eg وعلى جميع قطاعات الوزارة، وأنّ الاختيار والترشيح يتم عن طريق عرض أوراق المتقدمين على لجنة مشكلة من وزير الصحة، وذلك بالدراسة والبت وكذلك إجراء مقابلات شخصية.

وأضافت المشد، أنّ عدد المرشحين لمنح دراسية بالداخل بلغ 2210، في مجالات «التحول الرقمي، أساسيات الحاسب الآلي، المهارات المتقدمة في الحاسب الآلي، مهارات صياغة التقارير، برنامج التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودورة السلوك التكنولوجي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة».

بالإضافة إلى ترشيح 130 لمنح دراسية بالخارج بدول «تايلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، سنغافورة، الهند، وكوريا الجنوبية».