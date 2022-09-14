تفاصيل جديدة في حياة عريس طنطا الراحل.. «رفض الجواز علشان يحقق حلمه»

«كان رافض الزواج علشان يحقق حلمه ويكون صاحب مزرعة دواجن».. بتلك الكلمات تحدث فؤاد المتيت، ابن قرية برما، مركز طنطا بمحافظة الغربية، وأحد أقارب الشاب أحمد عبد الرؤوف، والمعروف إعلاميًا بالعريس الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل حفل زفافه بـ 12 يومًا، لـ«الوطن»، كاشفًا اللحظات الأخيرة في حياة العريس الراحل.

وأضاف «المتيت» زوج شقيقة العريس الراحل، أن «أحمد» رغم عمره الذي تخطى الـ30 عامًا، كان يرفض الزواج بدعوى أنه يشغله عن تحقيق حلمه بأن يكون صاحب مزرعة تربية الدواجن: «أحمد من صغره وهو بيحب الاعتماد على نفسه رغم أنه من أسرة ميسورة الحال».

تعرضه للخسارة

وأوضح «المتيت» أن «أحمد»، كان أقرب الأشخاص له، وحصل على بكالوريوس جامعي، ولديه 4 أشقاء، وقرر بعد المرحلة الدراسية، العمل في مهنة تربية الدواجن، واستطاع أن يحقق نجاحًا ويكون صاحب مزرعة دواجن، رغم أنه في البداية تعرض إلى خسارة كادت تنهي كل ما يملك ولكنه لم ييأس وبدأ من جديد مرة أخرى.

تفاصيل وفاة العريس الراحل

وتابع «المتيت»، أن «أحمد» قرر الزواج بعدما استطاع أن يتخطى أزمة الخسارة التي تعرض لها، وخطب فتاة منذ 8 شهور تقريبًا، وكان من المقرر أن يقيم حفل زفافه خلال الأيام القليلة المقبلة،: «فوجئنا كلنا إمبارح، بوفاته بأزمة قلبية وهو نايم على سريره، بعد ما تناول الطعام مع أسرته، وكان الكل فرحانين ومفيش أي مشاكل، والله يرحمه كان طيب وبيتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة بين أهالي البلد».

وكانت قرية برما، قد شيعت أمس، جثمان أحمد عبد الرؤوف، الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال نومه على فراشه، وكان يستعد لإقامة حفل زفافه بعد 12 يومًا، وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن سيطرت على وجوه أهل القرية.