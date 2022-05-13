بدلاً من نقل عفشه نقلوا جثمانه.. أهالي قرية ميت حبيش يشيعون جنازة «عريس الغربية»

شيّع أهالي قرية ميت حبيش القبلية، بمركز طنطا، جثمان ابنهم الشاب يحيى، صاحب الـ28 عامًا، الذي لقي مصرعه على يد أحد الأشخاص، بالتعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة»، قبل ساعات من نقل عفش زواجه.

صلاة الجنازة

شيّع أهالي القرية جثمان الشاب بعد أداء صلاة الجنازة عليه، من مسجد القرية، ودفنه في مقابر العائلة، بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن الذي سيطر على أهالي القرية، مطالبين بالقصاص من المتهم، حيث إنه قام بقتل المجني عليه، وإصابة شقيقه بطعنه بـ3 طعنات في البطن، ويرقد في مستشفى طنطا الجامعي.

وأكد أهالي القرية أن المجني عليه عقد زواجه منذ أيام، واليوم كان مفترض نقل عفش زواجه إلى شقة زواجه، ولكن بدلاً من نقل عفش زواجه تم حمله هو على الأكتاف، ودفنه في مقابر العائلة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي برئاسة الرائد محمد تعلب، بوصول يحيى هشام الملواني، في العقد الثالث من عمره مصابًا بقطع في الرقبة ووفاته، وشقيقه حامد في العقد الثاني من عمره، مصابًا بجرح نافذ في الجانب الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، قيام أحد الأشخاص ويُدعى «ابن حتمو»، بالتعدي على المجني عليه وشقيقه، بسبب خلافات سابقة بينهم، وأثناء مرور المجني عليه وشقيقه في أحد شوارع القرية، قام المتهم بالتربص بهما، وتعدى عليهما بواسطة سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتهما، التي أودت بحياة الأول وإصابة الثاني، وحالته الصحية غير مستقرة.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتم ضبط المتهم، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.