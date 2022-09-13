وفاة عريس بطنطا قبل حفل زفافه بـ 12 يوما.. «أهله بيصحوه لقوه ميت»

قبل ساعات من إرسال دعوات حفل زفافه للمدعوين، لفظ الشاب أحمد عبد الرؤوف أنفاسه الأخيرة داخل غرفة نومه، التي دخلها للاستراحة ساعات قليلة ليعود إلى استئناف تجهيزات «الفرح»، الذي كان مقررًا عقده بعد 12 يومًا، لتتحول بدلة الفرح إلى كفن، بعد أن عثروا عليه ميتًا في فراشه.

سيطر الحزن على أهالي قرية «برما» التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد علمهم بخبر وفاة الشاب العريس، الذي وافته المنية بشكل مفاجيء أثناء نومه وقبل حفل زفافه بـ12 يومًا.

أهالي القرية: اتصدمنا من خبر وفاته

وأكد إبراهيم عبد الغفار، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن» أن الشاب كان يعمل في مزرعة دواجن، وكان يستعد لإقامة حفل زفافه بعد 12 يوماً، وانتهى من تجهيزات شقته، ونقل أثاث العروس لها منذ أيام قليله، كما طبع دعوات «الفرح»، ووزع جزء منها على بعض من أصدقائه وأقاربه، وأضاف فهد محمد، أن الشاب كان يتمتع بسمعة طيبة وسط أهالي القرية، وكان من المقرر أن يتم إشهار عقد قرانه اليوم، قبل أن يتفاجأوا بأصوات الميكروفونات بالمساجد، تعلن خبر وفاته، بدلا من إشهار عقد قرانه، وكان الخبر كالصاعقة على رؤوس الجميع.

تشييع جثمان العريس

وأضاف هشام ابو عكر، لـ«الوطن» أنه جرى تشييع جثمان العريس إلي مثواه الأخير ودفنه في مقابر العائلة، في مشهد جنائزي مهيب، بعد أداء صلاة الجنازة عليه داخل المسجد، وسط حالة من الحزن الشديد، من أصدقائه وجميع أهالي القرية: «كانت صحته كويسة ومش بيشتكي من أي حاجة، لكن توفى فجأة في بيته، أهلة بيصحوه لقوه ميت».