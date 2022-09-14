استئناف عرض «فورقيعة» على معهد فنون مسرحية لـ3 ليالي

قرر دكتور مدحت الكاشف، عميد معهد فنون مسرحية، استئناف العرض المسرحي «فورقيعة»، لمدة 3 أيام متتالية، ابتداءً من الغد الخميس، بعد النجاح الذي حققه خلال عرضه الأسبوع الماضي، ضمن الأنشطة الصيفية للمعهد.

مسرحية فورقيعة، من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج دكتور إنجي البستاوي، وتحت رعاية دكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون.

أحداث مسرحية فورقيعة

تدور أحداث العرض حول عزت الأسيوطي، الذي يبحث عن ابنه الشرعي، حتى يأخذ حقه في الميراث، وتبدأ رحلة البحث مع وجود بعض المفارقات الكوميديا المبنية على الموقف.

أبطال مسرحية فرقيعة لـ إيمان يوسف

مسرحية فرقيعة، من بطولة إيمان يوسف (رزة)، وأدهم الدسوقي (عزت الأسيوطي)، وندى إسماعيل (أم سلوى- مفاتن)، ونيهال فهمي (حنان)، ورشوان كيالي (عاصم-سيد)، ومحمود شعراوي (مجدي-الدكتور)، وأسماء ماهر سليم (رجاء-كريمان)، ومحمود نوح (فورقيعة)، وبسام عبد المنعم (عثمان)، وديكور:عمر أبو الوفا، ومكياج رحمة عمر، وإعداد موسيقي وتنفيذ مصعب الخير.

تعرف على صُناع أغنية ختام مسرحية فرقيعة

أغنية ختام مسرحية فرقيعة، من ألحان وتوزيع محمود شعراوي، وعزف قانون محمد عمرو، واستعراض الختام محمود نوح، وبوستر ودعاي محمد وحيد، وإضاءة وليد درويش، وتنفيذ الديكور عبد الرحمن الأسمر، وتنفيذ الإكسسوار سهيلة أحمد، فوتوغرافيا داليا إبراهيم.