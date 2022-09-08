عرض «فورقيعة» على المعهد العالي للفنون المسرحية غداً

يفتتح غدا على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ولمدة يوم واحد العرض المسرحي «فورقيعة»، ضمن الأنشطة الصيفية له، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج الدكتورة إنجي البستاوي، وتحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ودعم الدكتور مدحت الكاشف، عميد معهد فنون مسرحية.

معلومات عن مسرحية «فورقيعة»

تدور أحداث العرض المسرحي «فورقيعة» حول عزت الأسيوطي الذي يبحث عن ابنه الشرعي حتي يأخذ حقه في الميراث وتبدأ رحلة البحث مع وجود بعض المفارقات الكوميديا المبنية علي الموقف.

أبطال مسرحية «فورقيعة»

مسرحية «فورقيعة» من بطولة إيمان يوسف «رزة»، أدهم الدسوقي «عزت الأسيوطي»، ندي إسماعيل «أم سلوى- مفاتن»، نيهال فهمي «حنان»، رشوان كيالي «عاصم-سيد»، محمود شعراوي «مجدي - الدكتور»، أسماء ماهر سليم «رجاء-كريمان»، محمود نوح «فورقيعة»، بسام عبد المنعم «عثمان»، ديكور عمر أبو الوفا، مكياج رحمة عمر، إعداد موسيقي وتنفيذ مصعب الخير.

أغنية الختام من ألحان وتوزيع محمود شعراوي، عزف قانون محمد عمرو، استعراض محمود نوح، بوستر ودعاي محمد وحيد، إضاءة وليد درويش، تنفيذ الديكور عبد الرحمن الأسمر، تنفيذ الإكسسوار سهيلة احمد، فوتوغرافيا داليا إبراهيم.