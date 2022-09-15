فوائد كبيرة لزراعة قصب السكر.. منها عوائد اقتصادية وتحلية التربة

قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية في مصر، ذات عوائد اقتصادية كبيرة، كونها تدخل في صناعة السكر والعسل الأسود، والكثير من الصناعات التكميلية، مثل الخل والكحول والملاس والخشب الحبيبي من الباجاس، وينتج عنه صناعات متنوعة، مثل «الخميرة الجافة، والشمع، وغاز ثاني كبريتور الكربون، وخميرة البيرة، وسلفات البوتاسيوم، والبوتانول، والأسيتون»، كما يساعد على تقليل نسبة الملوحة بالتربة.

تحلية التربة المالحة

رجب فوزي، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ، قال إنّه يزرع محصول القصب منذ أكثر من 50 عاما، وهو ذات عائد جيد، حيث تصل إنتاجية الفدان الواحد لأكثر من 52 طن قصب، ويصل سعر طن القصب إلى 800 جنيه، فهو يساعد على تحلية التربة من الملوحة وتقليل التسبخ بالحقل، ويزرع في سبتمبر من كل عام.

زراعة الشاوشي والعقل

شاركه الرأي ذاته، عبده حسن، مزارع من أبناء المحافظة، قال إنّه يتم زراعة محصول القصب بطريقتين: الأولى ري الأرض ثم زراعة شاوشي القصب بالحقل، وهي طريقة توفر نحو 25% من مستهلك أعواد القصب في زراعة الحقول، أما الثانية فهي تقطيع أعواد القصب عقل صغيرة وزراعتها والأرض جافة ثم الري، مشيرا إلى أنّ الطريقتين تعودان بإنتاجية عالية.

عوائد كبيرة للثروة الحيوانية

وأكد الدكتور حاتم أبوعالية، أستاذ التنمية الريفية بمركز بحوث الزراعات بسخا بمحافظة كفر الشيخ، أنّ محصول القصب له عوائد كبيرة تعود بالنفع على المزارعين، ومنها استخدام «شاوشي» القصب كعلف للماشية لزيادة إنتاج الألبان.

مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا

وأوضح الدكتور حاتم لـ«الوطن»، أنّ مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج قصب السكر بنحو 71% من إنتاج السكر في العالم المنتجة لهذا المحصول، حيث يبلغ إنتاج الفدان الواحد نحو 55 طن قصب والذي يزرع بالحقل على مدار 12 شهرا، علاوة على أنّ استهلاك الفرد في مصر يبلغ نحو 29 كيلو سكر في العام الواحد، بما يجعله في المرتبة الرابعة من حيث الاستهلاك العالمي من هذا المنتج.