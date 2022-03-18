حصاد الزراعة في أسبوع.. وضع حجر أساس لإنتاج شتلات قصب السكر (إنفوجراف)

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 82، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 11 الى 17 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

وخلال هذا الاسبوع ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلي عدد من الجهات المعنية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار"، بين جمهورية مصر العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والموقع في روما بتاريخ 28 يناير 2022، كما وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي لتوريد ونقل القمح، بقيمة ٦٥ جنيها، يضاف إلى أسعار التوريد.

وزار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظة أسوان، وتم وضع حجر الأساس لإنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادي الصعايدة، كما تم تفقد أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر بكوم أمبو، بالإضافة إلى تفقد مقر هيئة تنمية بحيرة السد العالي ومفرخ صحاري السمكي، وكذلك مفرخ جرف حسين السمكي.

واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين، كما شهد وزير الزراعة، الحفل الختامي لانتهاء الدورات التدريبية لمركز الأقصر التنسيقي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وقام بتسليم شهادات التدريب لـ 32 مبعوثا من 11 دولة افريقيا، كما افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أحدث خطوط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل ٢١ سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من انتاج مزارع الوزارة، بأسعار مخفضة للمواطنين، كما أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عبر موقعها الإلكترونى الرسمي، اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا، باعتماد عدد 41 من قطعان الأبقار الحلاب فى 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالاغذية، للإعتماد السنوي من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) وذلك طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 ، كما عقد المعمل ورشة عمل تعريفية حول جهاز real time PCR Q-TOWER ، كما شملت تعريفاً بأحدث الأجهزه المقدمه في مجال الإستخلاص للأحماض النووية والبيولوجيا الجزيئية وقد قام بالمحاضرة خلال هذه الندوه الخبير الألماني، وذلك في إطار زيادة كفاءة الباحثين والمحلليين بالمعمل، كما بلغ اجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع، حوالي ٧٠٠٠ شهادة بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء، كما أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الحملة القومية الاولى لعام 2022 لتحصين المواشي ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافين جديدين، بمناسبة احتفال محافظتي الفيوم وبني سويف بعيدهما القومي بعنوان: "الفيوم".. التنوع الزراعي في مصر الصغرى، و"بني سويف".. الحضارة والزراعة فى لؤلؤة الصعيد.كما تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، عملية توزيع الأسمدة وتففد بعض الأصول المملوكة للوزارة في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كذلك نظم مركز بحوث الصحراء بتنظيم قافلة بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين بالقرى والتجمعات البدوية بالشيخ زويد بشمال سيناء، كما قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة منطقه شمال الصعيد لمكافحة الافات، للوقوف على سير العمل بها، حيث تفقد صوب المفترس الاكاروسي استعدادا لإطلاقه، فضلا عن تفقد مخازن المبيدات وآلات الرش.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.