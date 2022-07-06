محافظ قنا يتفقد أول حقل إرشادي لزراعة قصب السكر باستخدام أسلوب «الشتل»

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الحقل الإرشادي النموذجي بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا، ضمن المشروع القومي لزراعة محصول قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل والري بالتنقيط في الموسم الربيعي 2022، لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الري، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس أيمن قاسم، مدير إدارة المحاصيل السكرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مراحل زراعة القصب بالشتلات

واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الزراعة، عن مراحل زراعة القصب بالشتلات بأول حقل إرشادي بمحافظة قنا بواقع 5 أفدنة، حيث قامت إدارة المحاصيل السكرية بتوفير 40 ألف شتلة صنف «س 9» والتي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الآفات والأمراض، بينما قام جهاز تحسين الأراضي بتوفير شبكة الري بالتنقيط، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تطوير قطاع الزراعة والتوسع في إنتاج المحاصيل التي تدخل في الصناعة، بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج وسد حاجة الأسواق المحلية ومن ثم التصدير إلى الخارج.

من جانبه، قال محافظ قنا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين، بالإضافة إلى التغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان إلى 60 طنًا للفدان، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 40% مقارنة بالزراعة التقليدية، بالإضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية.

زراعة قصب السكر في قنا

وأضاف «الداودي» أن ذلك يأتي في إطار اهتمام محافظة قنا بالأساليب الحديثة في زراعة قصب السكر، حيث تعد المحافظة الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص، كما أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالي 120 ألفا و360 فدانا تمثل حوالي 37% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام وتنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.