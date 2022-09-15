رئيس كوريا الجنوبية يجري محادثات مع «بايدن وكيشيدا» في نيويورك

يجري الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم، محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في مدينة نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

الجمعية العامة تتيح مناقشات المسائل الدولية

وتحتل الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقعا مركزيا بوصفها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة.

وتضم الجمعية العامة، جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193، وتتيح منتدى فريدا لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف بشأن كامل نطاق المسائل الدولية المشمولة بالميثاق.

إجراءات شاملة لردع كوريا الجنوبية

وأعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية، في وقت سابق، أن مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين سيجتمعون، لمناقشة إجراءات شاملة لردع كوريا الشمالية، فيما يستأنف الجانبان محادثات الردع رفيعة المستوى لأول مرة منذ 2018.

وسنوافيكم لاحقا بالمزيد من التفاصيل.