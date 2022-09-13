كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 57 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57309 إصابات بفيروس «كورونا»، بينها 272 حالة وافدة من الخارج، ليترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 24099134 حالة.

تسجيل 35 حالة وفاة في كوريا الجنوبية بـ«كورونا»

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 35 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 27533 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن معدل الوفيات بلغ 0.11%.

188 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في الصين

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 188 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن من بين الحالات المسجلة 126 حالة في «سيتشوان» جنوب غربي البلاد.

وأشارت «الصحة الوطنية»، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 476 مريضا بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 236677 شخصا.