اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: الأزمة الألمانية فرصة للصادرات المصرية

تقدم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتهنئة للغرفة الألمانية العربية للصناعة وللتجارة بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائها مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية الألمانية والدور الفعال الذي لعبته الغرفة في تشجيع الاستثمار بين البلدين.

مئات الفرص الاستثمارية

وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد، في بيان له، أن التطورات العالمية الجديدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الطاقة في الدول الأوروبية، تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين دول العالم مشيرا إلى وجود مئات الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها في كلا البلدين خاصة في مجال الصناعة والتجارة.

وأضاف أن مجموعة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الأسواق الروسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على السلع الموردة من روسيا وأوكرانيا إلى ألمانيا، بما يخلق فرصا محتملة للمنتجات المصرية مثل الغاز، والحديد والصلب، والبلاستيك، والألومنيوم والأسمدة، ومنتجات السيراميك، والأجهزة الكهربائية، والأثاث كما يخلق فرصًا استثمارية كبرى للمصنعين المصريين على الأراضي المصرية.

تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية

وأكد السقطي أن مصر تسعى دائماً لبحث تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في كافة الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة حيث تعد مصر السوق الثانية للصادرات الألمانية في إفريقيا، بينما تعد ألمانيا السوق السابعة للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تجدر الاشارة الى أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تأسست في مصر عام 1951 وتضم في عضويتها 2500 شركة وتعد الغرفة الالمانية العربية أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر من جهة والعالم العربي من جهة اخرى لما لها من دور محوري مثمر في التعاون وتشجيع الاستثمار المصري الألماني.

ومن أهم أهداف تأسيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تعزيز التجارة والتنمية الصناعية وتحسين وزيادة التعاون التجاري بين ألمانيا ومصر والأردن ولبنان وتعزيز التعاون التجاري بين ألمانيا والعالم العربي بأكمله.

وتستهدف الغرفة الألمانية العربية أن تكون مقدم الخدمة الأكثر قيمة للمستثمرين والشركات العاملة في التجارة الثنائية بين البلدين كما تستهدف أن تكون الممثل الرئيسي للأعمال والاستثمارات الألمانية في مصر.