مجلس الوزراء: عمالقة الصناعة حول العالم يستهدفون الاستثمار في مصر

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري أصبح محط أنظار الشركات العالمية، مستدلًا على ذلك بوجود شركات قائمة بالفعل في مصر تتوسع بل وتنشئ شركات جديدة، موضحًا أن ممثلي شركات كبرى اجتمعوا مع رئيس الوزراء بمقر هيئة الاستثمار، وهي 9 شركات متنوعة كل واحدة طرحت أفكارها الفعلية للتوسع أو لبداية مشروعات جديدة في مصر، منها شركات تركية ويابانية وصينية وإيطالية وإماراتية ويوجد تنوع في عدد الشركات، وستضخ مليار دولار في الاقتصاد المصري.

الشركات العالمية تستهدف الاستثمار في مصر

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشركات العالمية تستهدف الاستثمار في مصر، فبعض الشركات العالمية تسلمت أراضى لإقامة مشروعات، وبعضها من بدأ الأعمال الأولية للتأسيس، ومنها شركة «بوتش» التي تمثل 7% من الناتج المحلي التركي، فعملاق الصناعة في تركيا يستهدف الاستثمار في مصر، ويستهدف أن تكون مصر مركزًا لتصدير المنتج لدول الشرق الأوسط والدول العربية بتكلفة 100 مليون دولار قيمة الاستثمار، فضلًا عن شركات أخرى تأتي لمصر للمرة الأولى بعد دراسة السوق المصرية والتعديلات الحكومية.

المناخ الاستثماري في مصر أصبح واعدا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح واعدًا وجيدا للغاية، إذ إن هناك شركات تعمل بالفعل بمصر، وتستهدف توسيع نشاطها بينها شركة «سوموتومو» اليابانية إذ ستنشئ أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في العالم، فضلا عن 7 مصانع أخرى لها متواجدة بالفعل في مصر، فالشركة اليابانية كشفت عن وجود 33 مليون سيارة حول العالم، تدخل في مكوناتها الضفائر الإلكترونية المصنعة بمصر، لافتا إلى أن 3 شركات محمول كبرى لها مصانع في مصر.