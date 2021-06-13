«تنمية المشروعات» يبحث مشاكل مستثمري مجمع الصناعات بالغردقة

نظم اليوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، لقاء موسعا مع عدد من المستثمرين حائزي المصانع بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، بمكتبة مصر العامة بالغردقة، وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها، والإعلان عن تيسيرات لهم مع بدء التشغيل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين جامع وزير الصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات.

أوضح هاني عماد رئيس قطاع المشروعات بجهاز تنمية المشروعات بالجهاز، أن اللقاء تناول مشكلات ومطالب المواطنين حائزي ومستغلي المصانع التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع المنطقة الصناعية السادسة بالغردقة وعددها 218 مصنعا، وتقديم تسهيلات لهم وتوفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أنه تم استعراض كافة متطلبات صغار المستثمرين استعدادا لبدء عملية التشغيل.

وأوضح المهندس عمرو إبراهيم مدير المنطقة الصناعية السادسة بالغردقة، أن الهدف من اللقاء الوقوف على المعوقات التي تعرقل سير العمل وتوفير احتياجات حائزي المصانع، مشيرا إلى أن خطة الدولة المصرية تتمثل في دعم صغار المستثمرين والشباب وتوفير كافة متطلباتهم وتسهيل عملية الإقراض لهم وتشجيع الصناعة المحلية.

من جانبه، قال إيهاب عبدالحميد مدير مكتب جهاز تنمية المشرعات بالبحر الأحمر، أن الجهاز يعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة، ضمن توجيهات الدكتورة نفين جامع وزير الصناعة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات.

حضر اللقاء عدد من حاجزي الوحدات الصناعية والمصانع الصغيرة بالمنطقة السادسة بالغردقة، وهاني عماد رئيس قطاع المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس عمرو إبراهيم مدير المنطقة السادسة بالغردقة، وإيهاب عبدالحميد مدير مكتب جهاز تنمية المشرعات، وحازم عناني رئيس فروع هيئة التنمية الصناعية.

ويعد مجمع البحر الأحمر الصناعي بالغردقة أحد أكبر المناطق الصناعية الجديدة، ويضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانا، ويضم 18 هنجر تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 متر و105 متر كمساحات شحن وتفريغ.

وخُصّص المجمع للصناعات المرتبطة بأنشطة السياحة، حيث يضم وحدات للصناعات الغذائية التى تحتاجها الفنادق، مثل المعجنات والحلويات وغيرها من منتجات التغذية، وكذلك أنشطة الصناعات الكيماوية والهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وجرى التنسيق مع أصحاب الوحدات الصناعية العاملين بالقطاع غير الرسمي لإتاحة وحدات لهم داخل المجمع.

وبلغ سعر تمليك الوحدة الصناعية في مجمع الغردقة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى وديعة 200 ألف جنيه بالتقسيط وبدون فوائد على 4 أقساط متساوية، وكذلك تم تحديد سعر إيجار المتر بـ 20.2 جنيه للمتر.