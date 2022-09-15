وزير الإسكان يستعرض الفرص الاستثمارية مع مجموعة فنادق عالمية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي مجموعة فنادق ماريوت الدولية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لإنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الفندقية، سواء بالمدن الجديدة، خاصة مدينة العلمين الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، وغيرهما من المدن الساحلية، وكذا بمشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

الفرص المتاحة للاستثمار في المجال الفندقي

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفرص المتاحة للاستثمار في المجال الفندقي، في مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن المقرر إنشاؤها في الساحل الشمالي الغربي، وكذا مدينة أسوان الجديدة، وغيرها من المدن، إضافة إلى الفرص المتاحة بمشروعات تطوير القاهرة، داعيا ممثلي مجموعة فنادق ماريوت الدولية إلى زيارة تلك المدن، ومعاينة المشروعات والمواقع المقترحة على الطبيعة.

فرص الاستثمار في المدن الجديدة

وأكد وزير الإسكان، أنّ المدن الجديدة خاصة الساحلية متكاملة الخدمات ومستدامة، وتعمل على مدار العام، وتوفر مختلف الخدمات: السكنية والصناعية والتجارية وغيرها، وتتمتع بفرص كبيرة وواعدة في مجال الاستثمار الفندقي، ومجال الاستثمار السياحي بشكل عام.

من جانبهم، رحب ممثلو مجموعة فنادق ماريوت الدولية، بالتعاون مع الدولة المصرية، معربين عن إعجابهم بالنهضة العمرانية التي تشهدها مختلف ربوع الدولة في شتى المجالات، خاصة التطوير العمراني.