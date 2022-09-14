تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2022 بالفيوم.. الأماكن والأسعار وطرق الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح شقق «إسكان اجتماعي» في عدة محافظات، بينها الفيوم، وتحديدا في المدن الجديدة، الممثلة في دعم التمويل العقاري بصندوق الإسكان الاجتماعي، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل، بمواصفات محددة، إذ يبدأ التقديم 25 سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022، في محافظة الفيوم، فضلاً عن موعد التقديم، وأماكن الشقق، وغيرها مما يهم المواطنين.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في بيان، أنّ موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022، سيبدأ نهاية شهر سبتمبر الجاري، ويستمر حتى منتصف أكتوبر المُقبل من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أرجاء محافظة الفيوم.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

فيما يخص أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022، محافظة الفيوم، تراوحت أسعار بيع وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة ضمن الإعلان الجديد 194 إلى 310 آلاف جنيه للشقة الواحدة، بينما يتراوح مبلغ جدية الحجز، بين 15 إلى 22 ألف جنيه.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وحول أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022، أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أنّ شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل التي الإعلان عنها كالتالي:

1- هي الوحدات السكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بقريتي هوارة ودمشقين التابعتين لمركز الفيوم.

2- الوحدات السكنية بعمارات قرية شدموه التابعة لمركز إطسا.

3- الوحدات السكنية بعمارات مركز طامية.

4- الوحدات السكنية بعمارات مدينة الفيوم الجديدة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2022 الفيوم

وأوضح التوني، أنّ إعلان شقق الإسكان الاجتماعي 2022 بمحافظة الفيوم، لا تتضمن طرح الوحدات السكنية بأبراج الحواتم، التي تأتي ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات، مؤكداً على أنّه لم يجر فتح باب الحجز أو التقديم بشأنها حتى الآن.

شقق الإسكان الاجتماعي استلام فوري

وحول التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي استلام فوري، يتم من خلال مكاتب البريد المميكنة، بدءاً من يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري، وحتى 1 أكتوبر المُقبل لذوي الاحتياجات الخاصة، ويبدأ الأحد 2 وحتى 27 من شهر أكتوبر المُقبل لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.