الإسكان تعلن عن طرح جديد ضمن «سكن لكل المصريين 3».. الحجز يبدأ 25 سبتمبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صباح اليوم، عن طرح جديد، لعدد من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة وعدد من المحافظات، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، داخل المدن الجديدة، ولم يحالفهم الحظ فى المرات السابقة من الطرح، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

مواعيد حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»

وحددت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، مواعيد حجز وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، وخصصت الفترة من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، تيسيرًا عليهم عملية شراء كراسة الشروط.

ومن ثم بداية الحجز من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم يتمكنوا من إنهاء عملية الحجز وشراء كراسة الشروط، خلال الفترة المخصصة لهم.

ونوه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان رسمي له، على ضرورة تواصل المواطنين الراغبين في الحجز، ومعرفة تفاصيل أكثر، مع الوسائل والقنوات الرسمية للصندوق، التي تتمثل في:

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر هذا الرابط.

- موقع صندوق التمويل العقاري.

- الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيسبوك من خلال هذا الرابط.

- الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب.

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر هذا الرابط.

- الاتصال بمراكز خدمة العملاء، على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.