جمع المخلفات دون تصريح من المجلس المحلي يعرضك لعقوبات قانونية.. اعرفها

تعد مهنة جمع المخلفات من المهن التي تطلب حرصا كبيرا، فضلا عن ضرورة أن يكون ممارس تلك المهنة متمكًا منها حتى يتسنى له أن يحمي نفسه من مخاطرها المختلة، سواء كانت جسدية أو صحية.

ولأن القانون المصري يحرص على تنظيم العديد من الأمور الحياتية المحيطة بالمواطن، اهتم أيضا بتظيم مسألة جمع المخلفات فجاء في قانون إدارة المخلفات العديد من الأمور التي من شأنها تنظيم أغلب ما يتعلق بالعمل في هذه المهنة، إذ أشار القانون إلى منع أي شخص من العمل في مهنة جمع المخلفات دون الحصول عى ترخيص، وذلك وفقا لقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بشرط أن تكون المخلفات غير خطرة.

ووصفت المادة الثالثة من قانون رقم 38 لسنة 1967 جامع القمامة، بأنه أي شخص من غير العمال التابعين للجهة القائمة على أعمال النظافة، ويقوم بجمع ونقل المهملات سواء الصلبة أو السائلة.

الحصول على الترخيص من المجلس المحلي

ونصت المادة السادسة من قانون إدارة المخلفات، أن يحصل ممارس هذه المهنة على الترخيص من المجلس المحلي وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس، وله أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التى تمنح لجامعي القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة، وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم في عملهم وعدم الإخلال بأي شرط من الشروط الواجب توافرها في كل منهم أثناء تأدية عمله ولا يجوز لجامع القمامة أن يزاول العمل في غير المنطقة المحددة له بالترخيص ويقوم المجلس المحلي بتحديد فترات ومواعيد جمع المخلفات.

وجاء في المادة رقم 67 من قانون رقم 202 لسنة 2020 في شأن إدارة المخلفات: «يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل ما خالف أحكام نص الماده 29 و 30 من هذا القانون».