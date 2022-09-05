وزيرة البيئة: تخفيض رسوم تراخيص ممارسة جمع المخلفات للجمعيات الأهلية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الجمع والنقل والمعالجة بالنسبة للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة في مجال المخلفات، واعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة في هذا المجال، وذلك خلال رئاستها للاجتماع الرابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشكل بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 لسنة 2021.

حضر الاجتماع الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي للجهاز ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس؛ الذين عرضوا كافة الأنشطة التي ينفذها الجهاز وخطة العمل واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2021 /2022 وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة.

وأعربت «فؤاد»، عن تقديرها لما يبذل من جهود من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الفترة الماضية، وهو ما أحدث العديد من الإنجازات التي يشهد لها الجميع خاصة فيما يتعلق بالشق التنظيمي والتشريعي وهو الأساس الذي نستكمل عليه الجهود من أجل تفعيل اللائحة التنفيذية ودمج القطاع غير الرسمي واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال الجزء الإجرائي للتغلب على التحديات والإشكاليات الخاصة بتطوير الاستثمارات في قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.

استمرار جهاز تنظيم إدارة المخلفات في التطوير

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تطوير ذاته ليستمر ذو قاعدة مؤسسية قوية قادرة على الحوكمة والفصل بين المسئوليات والفاعلين على تنوعهم في هذه المنظومة.

واستعرض الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات، خلال الاجتماع ملخص ما جرى تنفيذه من إجراءات، والخطة الاستراتيجية لإدارة المخلفات ومحاورها وأهدافها والتحديات وأساليب التغلب عليها وما جرى من أعمال البنية التحتية والمتوقع منها ودور الشركاء في المنظومة بأكملها وخطط غلق المقالب العشوائية.

تحديد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة أي نشاط

وتضمن الاجتماع موافقة أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات على عدد من القرارات المهمة، وهي تحديد إجراءات موافقة جهاز المخلفات لحصول المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وذلك على حسب حجم وتصنيف المنشأة (متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، فوق متوسطة)، بالإضافة إلى تطبيـق بما جاء بالمادة الأولى من قـرار وزيرة البيئـة رقـم 113 لسنة 2022 والمتعلقة بإصدار تراخيص ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على الشركات بالنسبة لمزاولة أياً من الأنشطة المذكورة في نطاق المحافظة الواحدة أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

ووافق المجلس على تحديد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة للأفراد العاملين في المنظومة.