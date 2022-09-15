انطلاق فعاليات أول مهرجان للتين في مطروح اليوم.. كله «أورجانك»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انطلاق مهرجان التين الأول في محافظة مطروح، اليوم الخميس، أمام ديوان عام المحافظة، إذ يعرض عدد من كبار المزارعين بعض منتجاتهم من الأنواع المختلفة، مثل التين البرشومي، والتين السلطاني، والتين البيوضي، وغيرها من الأنواع التي تُزرع في نطاق المحافظة على مياه الأمطار، وهي أجود أنواع التين في العالم.

وقال محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المهرجان هو الأول من نوعه الذي ترعاه المحافظة، ويشارك في تنظيمه ائتلاف شباب 30 يونيو بالمحافظة، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لبحوث الصحراء، والاشتراك مع مديرية الزراعة بمطروح، وإدارة تنمية القرية والعلامات العامة والإعلام بمحافظة مطروح، بهدف عمل عروض متميزة لفواكه المزروعة على أرض مطروح.

أجود أنواع التين الأورجانك

وقال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إن التين في مطروح «أورجانك»، ويُزرع بطرق زراعية بسيطة، لكنها الافضل عالمياً، حيث يعتمد على مياه الأمطار دون إضافة أي مواد كيماوية، مع استخدام السماد البلدي، كما أنه مزروع في أراض صحراوية تعد من أجود أنواع الأراضي الخصبة التي تجود بأنواع تين متميزة في المذاق والحجم والأنواع مختلفة المتميزة.

موعد افتتاح مهرجان للتين

وينطلق مهرجان التين الأول من نوعه في مطروح في تمام الساعة الرابعة مساءاً ويفتتحه محافظ مطروح، بحضور ومشاركة لفيف من مزارعين التين وقيادات الزراعة وبحوث الصحراء.

والمهرجان مفتوح لجميع المصطافين وأهالي مطروح لزيارة المعرض، والذي يقام أمام حديقة الغزالة المواجهة لديوان عام محافظة مطروح.