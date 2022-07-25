فاكهة الغلابة.. التين الشوكي «أحمر وأصفر وأخضر» يزين مزارع القليوبية «صور»

فاكهة الغلابة، أبو حلاوة يا تين، وغيرها من الألقاب يطلقها المزراعون علي محصول التين الشوكي بمركزي طوخ والخانكة، في القليوبية، حيث تتركز حقول التين الشوكي في هذه المنطقة التي تشهد أفراح وسعادة بالخير القادم مع ظهور التين فيها كل عام.

وتعد فاكهة التين الشوكي من الفواكه التي تنتشر في الصيف وتغزو أسواق الخضر والفواكه والمحلات، وتُباع من جانب الباعة الجائلين علي عربات خشبية وتروسيكلات في الشوارع.

موسم حصاد التين الشوكي في القليوبية

ينطلق موسم حصاد التين الشوكي في محافظة القليوبية في مطلع يوليو ويتركز زراعته في قريتي الدير وميت كنانه بمركز طوخ وأبو زعبل والجبل الأصفر بمركز الخانكة حيث يتميز التين الشوكي بألوانه العديدة ما بين البرتقالي والأخضر الفاتح والأحمر.

50 فدان تين شوكي بمركز طوخ

يقول المهندس ياسر عطا الله المشرف على إحدى مزارع التين بالقليوبية إن منطقة زراعات التين الشوكي في قرية ميت كنانة مركز طوخ بالقليوبية تصل مساحتها غلي 50 فدان وهي المنطقة الاكبر في المحافظة مشيرا إلى ن العاملين في حصاد التين يعملون من الفجر وحتي السابعة صباحا كل يوم في جمع المحصول وحتي نهاية شهر أغسطس، لأن هذه الفاكهة لا ينفع جمعها في الحر حتي تكون الأشواك لينة، ويسهل جمعها حيث أنها زراعة طبيعية وتتميز الزراعة في مزارع ميت كنانة بمذاقها السكري.

وأضاف عطا الله أن أسعار التين تتفاوت بين المزرعة والسوق، حيث أن الشراء بالمزرعة يكون بالوزن وجملة، ويترواح سعر القفص من 50 إلى 120 جنيها، لكن يتم تداوله في الأسواق ولدي الباعة بأسعار تبدأ من جنيه ونصف للثمرة وتتفاوت حسب الحجم وسعرها وتكلفة النقل ومكان البيع، حيث أن التين في بعض الأماكن يتم بيعه في أطباق ومغلف بالبلاستيك.

مراحل زراعة التين الشوكي بالقليوبية

وأشار «عطا الله» أن الشجرة تطرح بعد زراعتها بعامين وتصل لكامل النضج والإنتاج خلال 5 سنوات ومحصول التين من المحاصيل التي لا تحتاج كميات مياه كبيرة، ويجري ريه من 4 إلي 5 مرات في الموسم الواحد، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا على شراء التين الشوكي، حيث يتم البيع للأسواق وجملة وقطاعي ثم بيعه بالشوادر والأسواق الكبرى ومنها لعربات الباعة الجائلين.

أوضح «عطا الله» أن طريقة جمع التين الشوكي لا تختلف كثيرا عن أي محصول، حيث يرتدي جامع التين قفازًا ويقوم بقضم التين من الشجرة ووضعه في جردل بلاستيك ثم رصه في الأقفاص.

وتابع المشرف على إحدى مزارع التين بالقليوبية قائلا إن طريقة الزراعة هي خلع ألواح التين أوراق شجرة التين والحفر لها على خطوط وزراعتها مع وجود 3 أمتار بين كل شجرة ويبدأ الري بداية من فبراير واستخدام أسمدة سبلة كتكوت ويوريا وبوتاسيوم وسوبر للحصول على محصول وفير.