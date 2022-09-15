إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظيفة نائب رئيس حي ومدينة بالقليوبية

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع لجنة القيادات لاختبار المتقدمين لشغل منصب نائب رئيس مركز أو مدينة أو حي، والتي تم الإعلان عنها بديوان عام المحافظة لاختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة.

إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين

وخلال الاجتماع أجريت مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف، وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً، ومن المقرر تحديد موعد إعلان نتيجة المسابقة خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء مرحلة التقييم والاختبارات ومراجعة أوراق وخطط المتقدمين لتطوير أداء مجالس المدن والأحياء والمراكز.

تطوير معدلات العمل طبقا للكفاءة والشفافية

وأوضح محافظ القليويبة، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل، تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتاً إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، إضافة إلى التعرف على الإمكانات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها، وكذلك إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، ورشا محمد مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم، وخالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورطارق الششتاوي أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، وأعضاء اللجنة المشكلة.