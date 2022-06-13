محافظ القليوبية يتفقد تطوير 5 حدائق وتوسعة الطرق في مدخل مدينة بنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولة ميدانية اليوم بمدينة بنها أعمال تطوير المرحلة الثانية بشارع فريد ندا والتي تشتمل على رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتى كوبري المصنع الحربي، وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتى كمين أتريب، وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدءا من الكمين حتى كورنيش الرياح التوفيقي مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة، إضافة إلى تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

توسعة الطرق بمدخل بنها

كما يتضمن التطوير إعادة تأهيل 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6 آلاف متر مسطح، ورصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلومتر وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح.

ووجه المحافظ، بدفع الأعمال وتكثيفها خصوصا بالورديات الليلية والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لإزالة أي معوقات بالطريق، حتى تتمكن الشركة المنفذة من تنفيذ أعمالها والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشددا على ضرورة الدقة في التنفيذ ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي في كافة الأعمال التي تتم بالطريق على امتداده.

سيولة الحركة المرورية

وتابع المحافظ جولته بشوارع مدينة بنها حيث تفقد أعمال رصف شارع مسجد الأشراف بمدينة بنها بطول 1.2 م حيث تم وضع طبقة سطحية للطريق للعمل علي سيولة الحركة المرورية وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بشوارع مدينة بنها وطرقها الداخلية.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير نفق أسفل كوبري الطريق الزراعي بشارع طراد النيل والمعروف بكوبري الفحص وذلك ليتم تعميق الطريق بطول 4 متر لاستيعاب سيارات النقل حيث يمثل الكوبري عائقا مروريا في الوقت الحالي بسبب قصر المسافة بين طبقة الأسفلت وجسم الكوبري وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير طريق طراد النيل من بنها حتى قرية جمجرة بطول 4 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتلافي عدد من الملحوظات والتي من أهمها تعميق النفق لاستيعاب سيارات النقل بالاضافة الي نقل كابينة كهرباء أسفل الكوبري حيث انها تعييق الحركة المرورية للقادم من قرية ميت راضي الى كورنيش النيل بمدينة بنها بالاضافة الى تعميق كابل الكهرباء الخاص بها قبل أن تتم أعمال الرصف بالنفق.