خطوات استخراج كعب عمل.. أبرز الأوراق المطلوبة للتقدم إلى الوظائف

عند التقديم على وظيفة أو الالتحاق بفرصة عمل جديدة، يتم طلب كعب العمل من المتقدمين ضمن الأوراق التي يتطلب منها تسليمها لجهة العمل.

لذا يزداد البحث عن كعب العمل وكيفية الحصول عليه، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات استخراج كعب العمل، وتوضح في السطور التالية الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها للحصول عليه قبل استلام الوظيفة، وفقًا لما ذكرته وزارة القوى العاملة، في بيان لها.

خطوات استخراج كعب العمل

الدخول على موقع وزارة القوى العاملة الرسمي.

ثم الضعط على خدمة تسجيل راغبي العمل.

قم بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

ويجب اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.

بعد تسجيل البيانات انقر على حفظ وتقديم الطلب.

وبعدها يمكن أن تتسلم كعب العمل الخاص بك في اليوم التالي من تقديم الطلب من خلال أقرب مكتب عمل لك.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل

1- بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

2- أصل المؤهل الدراسي

3- بالنسبة للذكور يقدم الموقف من التجنيد.

4- أن يتوافر مع الطالب رقم التأمين.

5- تجهيز شهادة خبرة إن وجدت.

6- بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة عليهم تقديم أصل شهادة التأهيل الخاصة للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

7- على العامل الفني أن يتقدم بأصل شهادة قياس مستوى المهارة، أو ترخيص مزاولة الحرفة، للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

8- ومن أجل الحصول على كعب العمل يجب على من يريد شغل وظيفة سائق أن يقدم أصل رخصة القيادة للسائقين للاطلاع، وتقديم صورة منها.

9- تقديم أصل الشهادة الصحية للعاملين في مجال الأغذية.

10- وللعاملين في المجال الطبي يجب عليهم تقديم أصل رخصة مزاولة المهنة للممرضين والممرضات للاطلاع عليها وتقديم صورة منها.