طرح وحدات إسكان اجتماعي في سوهاج.. تعرف على الأماكن والأسعار

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل داخل مركز سوهاج ومدينة أخميم الجديدة في محافظة سوهاج.

وأوضح مصدر بالإسكان بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن الوحدات المطروحة بإعلان الوزارة بمركز سوهاج تقع بحي الكوثر، بمساحة 90 مترًا، بتقسيم ثلاث غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب، وكذلك الوحدات المطروحة بمدينة أخميم الجديدة، تتبع نفس المساحة 90 مترًا كاملة التشطيب والمرافق.

وأضاف أنه يجرى الآن حصر للوحدات السكنية المتاحة بالمحافظة عبر مشروع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويمكن إضافة أماكن أخرى للوحدات المطروحة للحجز عقب الإنتهاء من حصر المتاحة حاليا.

التقديم للوحدات السكنية

جدير بالذكر، أن التقديم للوحدات السكنية يتم عبر شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، الذي يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل و15% لوحدات متوسطي الدخل والمصروفات الإدارية، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة داخل مدينة سوهاج ومنها «مكتب بريد ناصر، مكتب بريد الزهراء، مكتب بريد جامعة سوهاج»، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى يوم الخميس 27 أكتوبر 2022.

بينما يمكن للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، التقديم بداية من الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022.

أسعار الوحدات السكنية

و تتراوح أسعار الوحدات المطروحة وفقًا لمي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما بين 194 و310 آلاف جنيه، منها مقدم جدية حجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.