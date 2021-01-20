تعرف على طرق الإستعلام عن وحدات الإسكان الإجتماعى

يرغب عدد من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى متابعة حالة أوراقهم المقدمة للحجز، كى يقوموا بإسترجاع الأوراق والبيانات المرفقة على الموقع الإلكترونى للصندوق، وذلك عقب سحب كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

لذلك أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، 3 طرق للإستعلام، تسهيلا على العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية، عملية البحث والمتابعة الدورية لأوراق الحجز.

وتتمثل طرق الاستعلام عن طلب حجز وحدات الإسكان الاجتماعى، فى الاستعلام إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.mff.gov.eg، وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

أو الإستعلام هاتفيًا عن طريق أرقام الخط الساخن وهي «1188 أو 5777» من أي تليفون أرضي، و«090071117» من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساء.

وأخيرًا الإستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها، ومن ثم الإجابة عليها.

ويتم تخصيص الوحدات أحيانا إلكترونيا «أون لاين» عن طريق قرعة عشوائية، وأنه يتم تخصيص الوحدات وفقًا لنظام الأولوية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

وشهد الصندوق خلال الفترة الماضية، بروتوكولات تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتم طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، منها: مشروعات «سكن مصر، جنة»، وغيرها من المشروعات السكنية.

وتستغرق عمليتى الفرز والإستعلام مدة زمنية لا تقل عن شهر، وذلك عقب غلق باب الحجز، وقبل الإعلان عن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية ضمن الطرح.

وخلال هذه الفترة، ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى طرحت بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية، إذ إنتهى الحجز وتقديم البيانات على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى نهاية شهر ديسمبر الماضى.