«الإسكان الاجتماعي» يرصد إعلانا مزيفا لحجز وحدات منخفضي الدخل: سنواجه أصحابه بالقانون

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ فرق الرصد والتحليل بالصندوق، رصدت العديد من المنشورات التي يزعم أصحابها أنّها تحتوي على معلومات بشأن الإعلان المقبل للصندوق والخاص بحجز وحدات المواطنين منخفضي الدخل.

وأوضحت عبدالحميد، أنّ هذه المنشورات احتوت على صورة مٌعدلة ببرامج إلكترونية لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان السابق (سكن لكل المصريين 2)، حيث جرى تعديلها بزعم أنّها كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين منخفضي الدخل، مع كتابة أسماء بعض المحافظات والمدن لإيهام المواطنين بأنّها المدن المطروح بها الوحدات ضمن الإعلان المقبل، إضافة إلى كتابة بعض التواريخ لمحاولة تأكيد صحة هذه الصور المعدلة إلكترونيًا.

منشورات مزيفة

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ هذه الصورة غير صحيحة على الإطلاق، وأنّ المعلومات الواردة بها سواء من أسماء مدن أو مواعيد خاصة بالتقدم على الوحدات السكنية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ويريد أصحابها التلاعب بالمواطنين واستغلال اهتمامهم بالمشروعات والإعلانات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

القنوات الرسمية

وأضافت أنّ الصندوق يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد الذين يروجون لمثل هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة وأنّه أكد مرارًا وتكرارًا في بيانات رسمية منشورة للجميع أنّ المعلومات الخاصة بالصندوق والإعلانات المقبلة والمشروعات التي يشرف عليها سوف يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية الخاصة بالصندوق.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنّه يمكن متابعة الإعلانات من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيس بوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على يوتيوب: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر تويتر www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر إنستجرام www.instagram.com/shmffeg، والموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

وطالبت مي عبد الحميد، المواطنين بعدم الانسياق خلف المعلومات المغلوطة وعدم مشاركتها، والالتزام فقط بما ينشر عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة للصندوق، كي لا يتعرضوا للنصب والاحتيال من قبل بعض الأفراد.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ فرق الرصد والتحليل الخاصة بالصندوق مستمرة في العمل بصورة دائمة ولحظية؛ لمتابعة ما يتم نشره من معلومات حول الصندوق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعقب الأخبار المغلوطة وإبراز الحقائق حولها وحماية المواطنين من الانسياق خلفها.