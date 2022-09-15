«الأرثوذكسية»: صحة الأنبا موسى جيدة.. وسفره إلى ألمانيا لإجراء فحوصات

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استقرار الحالة الصحية للأنبا موسى، أسقف الشباب، بعدما تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، ما استلزم نقله إلى إحدى المستشفيات، قبل السفر إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

أسقف الشباب حالته مستقرة

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة، إن «الحالة الصحية للأنبا موسى، أسقف الشباب، جيدة ومستقرة ولا تدعو للقلق»، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية الأخيرة للأنبا موسى ترجع إلى وجود اضطراب في نسب بعض العناصر داخل الجسم، وفق ما أثبتته التحاليل والفحوصات الطبية.

سبب سفر الأنبا موسى لألمانيا

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية إلى أن الأنبا موسى سافر إلى ألمانيا؛ لإجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته بشكل عام، موضحا أن «سفره إلى الخارج لا يعني أن حالته الصحية حرجة»

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زار الأنبا موسى في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، كما رافقه في الزيارة نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي، سكرتير المجمع المقدس، ونيافة الأنبا يوليوس، أسقف كنائس مصر القديمة وفم الخليج، أسقف عام الخدمات الاجتماعية.