«الإحصاء الأوروبي»: 95.4 مليون من أبناء القارة العجوز معرضون للفقر

كشفت إحدى المؤسسات الأوروبية، عن ارتفاع نسبة سكان الاتحاد الأوروبي المعرضين لخطر الفقر إلى 21%، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وبحسب التقرير الذي نشره مكتب الإحصاء الأوروبي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن أكثر من 1 من كل 5 أشخاص تعرض للفقر أو الاستبعاد الاجتماعي في العام الماضي.

وكشف التقرير، عن أن نسبة سكان الاتحاد الأوروبي المعرضون لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، ارتفعت إلى 21.7% بما يعادل 95.4 مليون شخص في عام 2021.

95.4 مليون أوروبي معرضون لخطر الفقر

وأوضح أنه «في عام 2021، كان 95.4 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، يمثلون 21.7% من السكان، معرضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، أي أنهم يعيشون في أسر تعاني على الأقل واحدًا من مخاطر الفقر والإقصاء الاجتماعي الثلاثة».

وأفاد التقرير بأن هذا العدد ارتفع قليلاً مقارنة بعام 2020، عندما تعرض 94.8 مليون شخص، أي 21.6% من سكان الاتحاد الأوروبي، للفقر أو الاستبعاد الاجتماعي.

ولفت إلى أن المخاطر الثلاثة، تشمل الفقر والحرمان الاجتماعي الشديد والعيش في أسرة ذات كثافة عمالية منخفضة للغاية.

معدلات التعرض لخطر الفقر في دول الاتحاد الأوروبي.. رومانيا الأعلى

وتابع: ففي عام 2021، كان 73.7 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي معرضين لخطر الفقر، بينما كان 27 مليونًا يعانون من الحرمان المادي والاجتماعي الشديد، و29.3 مليون يعيشون في أسرة ذات كثافة عمل منخفضة.

ولفت إلى أن أعلى نسبة من الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي كانت في رومانيا 34% وبلغاريا 32%، واليونان وإسبانيا على حد سواء بنسبة 28%، بينما سجلت أدنى النسب في جمهورية التشيك 11% وسلوفينيا 13% وفنلندا 14%.