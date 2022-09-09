تأثير الحرب الأوكرانية على اقتصاد أوروبا.. توقعات بغلق المصانع وقطع الكهرباء

تجتاح العديد من الأزمات الطاحنة قارة أوروبا، وأهمها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب في أكبر قفزة في أسعار الطاقة، وتسجيل أعلى مستويات للتضخم على الإطلاق وأكبر مخاطر الركود داخل القارة العجوز، وفقًا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا

وفي هذا الإطار، قال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، إن النمو يتباطأ في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا مدفوعًا بتدهور أكثر جوهرية. وأضاف «شيرينح» أن الدخل الحقيقي ومستويات المعيشة آخذة في الانخفاض.

البنك المركزي يصدر توقعات قاسية للنمو في أوروبا

ونتيجة للأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة، اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة قوية لمكافحة التضخم عن طريق مطابقة أكبر زيادة في سعر الفائدة على الإطلاق والتي تبلغ ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في الوقت نفسه، أقر البنك المركزي كذلك بالتأثير الشديد لأزمة الطاقة وأصدر توقعات قاسية للنمو.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة ECB، في مؤتمر صحفي: «إنه سيناريو مخيف سيخيّم على أوروبا».

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم، لمناقشة خطة للتدخل في أسواق الطاقة في محاولة لترويض الأسعار، وسيناقشون الاستراتيجيات التي يمكن أن تشمل الحدود القصوى للأسعار والتخفيضات الإلزامية في استخدام الطاقة.

أضرار ارتفاع أسعار الطاقة على اقتصاد ألمانيا

قامت عدة دول، بما في ذلك ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بزيادة أسعار الطاقة لتحجيم التضخم وعدم تحميل الاقتصاد أعباءً أكثر من ذلك، ولكن كان هذا القرار أكثر ضررًا على الاقتصاد الألماني والأوروبي، حيث إنه يمثل تهديدًا تاريخيًا للقوة الصناعية في أوروبا، ومستويات المعيشة، والسلام والتماسك الاجتماعي، وربما تعيش أوربا أسوأ شتاء لها هذا العام في ظل أزمتي ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، اللتين ربما تجبران أوروبا على وضع خطط لإغلاق المصانع وانقطاع التيار الكهربائي والتقنين في حالة حدوث نقص حاد في الطاقة هذا الشتاء.