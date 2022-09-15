حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبواب المقابر بالغربية.. انتهكوا حرمة الموتى

قررت جهات التحقيق بمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأبواب الحديدية للمقابر في نطاق دائرة مركز السنطة، على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير مباحث الغربية، اللواء ياسر عبدالحميد، بورود معلومات بقيام تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبواب المقابر الحديدية، وانتهاك حرمة الموتى، متخذين من مركز ومدينة السنطة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السنطة، من ضبط 3 أشخاص، من بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، مسجلين خطر، بالاشتراك مع اخر، بعد أن قاموا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، لسرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر.

ضبط المتهمين

وتم القبض على المتهمين واقتيادهم إلى ديوان عام مركز شرطة السنطة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبعد ورود تحريات المباحث الجنائية، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.