حبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات في قليوب

أمرت جهات التحقيق بقسم قليوب بحبس 3 عاطلين 4 أيام، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات وبيعها لأحد عملائهم سيئ السمعة لتصريفها، واعترف المتهمون بارتكاب 7 وقائع وأرشدوا عن مكان سيارة مسروقة بيعت في محافظة المنوفية، فيما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط عصابة سرقة السيارات بقليوب

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض سرقة السيارات بمنطقة قليوب، وجرى ضبط التشكيل العصابي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد تلقي بلاغ من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بسرقة سيارته الملاكي، حال تركها أمام مسكنه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط قسم شرطة قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق كسر الزجاج، وأفرد التشكيل هم «يحيي م» و«عابد ع» و«أحمد س»، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن أجهزة البحث الجنائي بقليوب من استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم، وسلاح ناري وكمية من مخدر الأيس.

اعترافات عصابة سرقة السيارات بقليوب

وبمواجة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع، من بينها واقعتان بدائرة قسم شرطة بنها، وأرشدوا عن سيارة مستولى عليها بيعت بقرية دروة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم رفقة تحريات المباحث وصحيفة الحالة الجنائية لهم لبيان القضايا المطلوبين فيها لتنفيذها.

وأوضح عماد قزامل المحامي، وعضو نقابة المحامين بالقليوبية، أن المادة 323 مكرر من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه.

وأضاف، أن المادة 318 تعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 3 سنوات في ارتكاب جريمة سرقة لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات، أو تكون بالإكراه، فيما نصت المادة 314 من قانون العقوبات على عقوبة السرقة، حيث يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب سرقة بالإكراه سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حال إصابة مالك السيارة بجروح تتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية.